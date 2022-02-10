Мэрия в ХМАО не будет восстанавливать свалку из-за подрядчика

11 февраля 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

У единственного претендента не хватило опыта на реализацию проекта Фото: Илья Московец © URA.RU Мэрия Нефтеюганска отказалась от сотрудничества с единственным претендентом на рекультивацию мусорного полигона — ООО научно-производственным центром «ЮМАН», который заявился на конкурс. Цена контракта была обозначена в более чем 314 миллионов рублей. Информация об этом содержится в закупочной документации на едином портале Госзакупок. «Заявка ООО НПЦ „ЮМАН“ отклонена. Причина: несоответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с ч. 1, ч. 1.1, ч. 2 и ч. 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ», — написано в документе. В городской администрации объяснили, что у претендента не хватило опыта на реализацию этого проекта. «С 1 января 2022 года введена процедура предварительной квалификации, которая предполагает наличие у участника опыта в исполнении контрактов на сумму не менее, чем 20% от цены контракта. Конкурсант свидетельств не предоставил. Конкурс был признан несостоявшимся и мы начнем всю процедуру заново», — сказали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия в ХМАО оспорит решение суда об опасности свалки у аэропорта. По мнению суда и Уральской транспортной прокуратуры, свалка, принадлежащая мэрии, привлекает пищевыми отходами птиц, которые представляют опасность садящимся и взлетающим самолетам. Чиновники не согласны с этим решением, потому что свалка разделена на зоны и полностью закрывать полигон нельзя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэрия Нефтеюганска отказалась от сотрудничества с единственным претендентом на рекультивацию мусорного полигона — ООО научно-производственным центром «ЮМАН», который заявился на конкурс. Цена контракта была обозначена в более чем 314 миллионов рублей. Информация об этом содержится в закупочной документации на едином портале Госзакупок. «Заявка ООО НПЦ „ЮМАН“ отклонена. Причина: несоответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с ч. 1, ч. 1.1, ч. 2 и ч. 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ», — написано в документе. В городской администрации объяснили, что у претендента не хватило опыта на реализацию этого проекта. «С 1 января 2022 года введена процедура предварительной квалификации, которая предполагает наличие у участника опыта в исполнении контрактов на сумму не менее, чем 20% от цены контракта. Конкурсант свидетельств не предоставил. Конкурс был признан несостоявшимся и мы начнем всю процедуру заново», — сказали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия в ХМАО оспорит решение суда об опасности свалки у аэропорта. По мнению суда и Уральской транспортной прокуратуры, свалка, принадлежащая мэрии, привлекает пищевыми отходами птиц, которые представляют опасность садящимся и взлетающим самолетам. Чиновники не согласны с этим решением, потому что свалка разделена на зоны и полностью закрывать полигон нельзя.