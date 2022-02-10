10 февраля 2022

Мэрия в ХМАО оспорит решение суда об опасности свалки у аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ОНФ и Общественной палатой Тюменской области полигона твердых бытовых отходов на Велижанском тракте. Тюмень, мусор, птицы, отходы, полигон тбо, чайки, свалка, экология
По словам мэра города, на полигоне складируются и промышленные отходы, которые не привлекают птиц, а суд требует полностью закрыть свалку Фото:

Мэрия Советского района намерена оспорить решение суда о запрете использования мусорного полигона вблизи аэродрома «Советский». По мнению суда и Уральской транспортной прокуратуры, свалка, принадлежащая мэрии, привлекала птиц, которые представляют опасность садящимся и взлетающим самолетам. О намерении оспорить решение URA.RU рассказал глава муниципалитета Евгений Буренков.

«Мы намерены оспорить это решение, потому что на полигоне размещаются не только пищевые отходы, но и промышленные, которые птиц не привлекают. Все зоны разделены и отходы складируются отдельно, а нас принуждают закрыть весь полигон», — сообщает Буренков.

По словам главы, в это единственный полигон в городе Советском, а в районе есть еще два таких — первый в Югорске, другой в поселке Пионерском, поэтому у властей будет куда вывозить ТКО. В случае закрытия свалки могут вырасти только расходы на транспортировку отходов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО закрыли опасную свалку. Ранее иск с требованием запрета использования полигона направил серовский транспортный прокурор, его требования были удовлетворены в полном объеме.

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Мэрия Советского района намерена оспорить решение суда о запрете использования мусорного полигона вблизи аэродрома «Советский». По мнению суда и Уральской транспортной прокуратуры, свалка, принадлежащая мэрии, привлекала птиц, которые представляют опасность садящимся и взлетающим самолетам. О намерении оспорить решение URA.RU рассказал глава муниципалитета Евгений Буренков. «Мы намерены оспорить это решение, потому что на полигоне размещаются не только пищевые отходы, но и промышленные, которые птиц не привлекают. Все зоны разделены и отходы складируются отдельно, а нас принуждают закрыть весь полигон», — сообщает Буренков. По словам главы, в это единственный полигон в городе Советском, а в районе есть еще два таких — первый в Югорске, другой в поселке Пионерском, поэтому у властей будет куда вывозить ТКО. В случае закрытия свалки могут вырасти только расходы на транспортировку отходов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО закрыли опасную свалку. Ранее иск с требованием запрета использования полигона направил серовский транспортный прокурор, его требования были удовлетворены в полном объеме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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