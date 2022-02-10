Мэрия в ХМАО оспорит решение суда об опасности свалки у аэропорта

11 февраля 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

По словам мэра города, на полигоне складируются и промышленные отходы, которые не привлекают птиц, а суд требует полностью закрыть свалку Фото: Николай Бастриков © URA.RU Мэрия Советского района намерена оспорить решение суда о запрете использования мусорного полигона вблизи аэродрома «Советский». По мнению суда и Уральской транспортной прокуратуры, свалка, принадлежащая мэрии, привлекала птиц, которые представляют опасность садящимся и взлетающим самолетам. О намерении оспорить решение URA.RU рассказал глава муниципалитета Евгений Буренков. «Мы намерены оспорить это решение, потому что на полигоне размещаются не только пищевые отходы, но и промышленные, которые птиц не привлекают. Все зоны разделены и отходы складируются отдельно, а нас принуждают закрыть весь полигон», — сообщает Буренков. По словам главы, в это единственный полигон в городе Советском, а в районе есть еще два таких — первый в Югорске, другой в поселке Пионерском, поэтому у властей будет куда вывозить ТКО. В случае закрытия свалки могут вырасти только расходы на транспортировку отходов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО закрыли опасную свалку. Ранее иск с требованием запрета использования полигона направил серовский транспортный прокурор, его требования были удовлетворены в полном объеме. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэрия Советского района намерена оспорить решение суда о запрете использования мусорного полигона вблизи аэродрома «Советский». По мнению суда и Уральской транспортной прокуратуры, свалка, принадлежащая мэрии, привлекала птиц, которые представляют опасность садящимся и взлетающим самолетам. О намерении оспорить решение URA.RU рассказал глава муниципалитета Евгений Буренков. «Мы намерены оспорить это решение, потому что на полигоне размещаются не только пищевые отходы, но и промышленные, которые птиц не привлекают. Все зоны разделены и отходы складируются отдельно, а нас принуждают закрыть весь полигон», — сообщает Буренков. По словам главы, в это единственный полигон в городе Советском, а в районе есть еще два таких — первый в Югорске, другой в поселке Пионерском, поэтому у властей будет куда вывозить ТКО. В случае закрытия свалки могут вырасти только расходы на транспортировку отходов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО закрыли опасную свалку. Ранее иск с требованием запрета использования полигона направил серовский транспортный прокурор, его требования были удовлетворены в полном объеме.