13 февраля 2022
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10 февраля 2022

Бывший помощник губернатора Шумкова получил новый пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Научно-технический совет корпорации
Павел Каргаполов (справа) стал членом совета директоров АО «Курганводоканал» Фото:

Исполняющий обязанности первого замглавы Кургана Павел Каргаполов, который ранее работал помощником губернатора Курганской области Вадима Шумкова, вошел в совет директоров АО «Курганводоканал» (принадлежит мэрии). Постановление об этом опубликовано на сайте муниципалитета.

«Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО „Курганводоканал“. Избрать членами совета директоров АО „Курганводоканал“: Каргаполова Павла Александровича», — говорится в документе.

Совет директоров «Курганводоканала» состоит из пяти человек. Помимо Каргаполова, его членами переизбраны директор департамента ЖКХ администрации Кургана Роман Медведев, замдиректора городского департамента финансов Михаил Дубанич и замдиректора департамента экономики Анна Бунина, которые ранее также входили в его состав. Новым членом совета директоров стала представитель правового управления администрации Кургана Оксана Волкова. Исключены из совета директоров представитель департамента финансов Людмила Давыдова и представитель правового управления Ирина Каменская.

Каргаполов назначен исполняющим обязанности первого замглавы Кургана 20 декабря 2021 года. До этого он работал в правительстве области, в статусе помощника губернатора руководил контрольным управлением.

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Исполняющий обязанности первого замглавы Кургана Павел Каргаполов, который ранее работал помощником губернатора Курганской области Вадима Шумкова, вошел в совет директоров АО «Курганводоканал» (принадлежит мэрии). Постановление об этом опубликовано на сайте муниципалитета. «Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО „Курганводоканал“. Избрать членами совета директоров АО „Курганводоканал“: Каргаполова Павла Александровича», — говорится в документе. Совет директоров «Курганводоканала» состоит из пяти человек. Помимо Каргаполова, его членами переизбраны директор департамента ЖКХ администрации Кургана Роман Медведев, замдиректора городского департамента финансов Михаил Дубанич и замдиректора департамента экономики Анна Бунина, которые ранее также входили в его состав. Новым членом совета директоров стала представитель правового управления администрации Кургана Оксана Волкова. Исключены из совета директоров представитель департамента финансов Людмила Давыдова и представитель правового управления Ирина Каменская. Каргаполов назначен исполняющим обязанности первого замглавы Кургана 20 декабря 2021 года. До этого он работал в правительстве области, в статусе помощника губернатора руководил контрольным управлением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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