Бывший помощник губернатора Шумкова получил новый пост

Павел Каргаполов (справа) стал членом совета директоров АО «Курганводоканал» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполняющий обязанности первого замглавы Кургана Павел Каргаполов, который ранее работал помощником губернатора Курганской области Вадима Шумкова, вошел в совет директоров АО «Курганводоканал» (принадлежит мэрии). Постановление об этом опубликовано на сайте муниципалитета.

«Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО „Курганводоканал“. Избрать членами совета директоров АО „Курганводоканал“: Каргаполова Павла Александровича», — говорится в документе.

Совет директоров «Курганводоканала» состоит из пяти человек. Помимо Каргаполова, его членами переизбраны директор департамента ЖКХ администрации Кургана Роман Медведев, замдиректора городского департамента финансов Михаил Дубанич и замдиректора департамента экономики Анна Бунина, которые ранее также входили в его состав. Новым членом совета директоров стала представитель правового управления администрации Кургана Оксана Волкова. Исключены из совета директоров представитель департамента финансов Людмила Давыдова и представитель правового управления Ирина Каменская.

Каргаполов назначен исполняющим обязанности первого замглавы Кургана 20 декабря 2021 года. До этого он работал в правительстве области, в статусе помощника губернатора руководил контрольным управлением.