В Кремле анонсировали переговоры Путина, Байдена и Макрона

12 февраля 2022 в 02:20 Размер текста - 17 +

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 12 февраля проведут телефонный разговор. Также Владимир Путин намерен поговорить с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра [в субботу] вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», — приводит слова Дмитрия Пескова РИА «Новости». Представитель Кремля добавил, что ранее США направили письменное обращение о просьбе провести разговор. Также Песков сообщил, что в субботу Владимир Путин проведет еще один телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Их разговор запланирован примерно на 14:00 мск, передает ТАСС. Крайние переговоры Путина и Байдена прошли в конце 2021 года. 11 февраля главы Британии, США, Италии, Польши, Румынии, Франции, Германии, Совета Европы, Еврокомиссии и НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины, пишет RT. Ранее сообщалось, что Госдепартамент США призвал американцев любыми способами срочно покидать Украину. Затем Джо Байден призвал граждан США уезжать из Украины, добавив, что он не сможет их эвакуировать. Вслед за США еще шесть стран призвали своих граждан покидать Украину. Помощник Байдена Джейк Салливан назвал срок «вторжения» России на Украину.