Россиянин второй раз принес стране бронзу в биатлоне

Биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российский спортсмен Эдуард Латыпов принес России вторую медаль. Он завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

Первое место занял француз Фийон Майе. Вторая строка за норвежцем Тарьей Бе. Россиянин отстал от него на 6,7 секунд, получив бронзу. Трансляция гонки велась на «России 1».

Это вторая бронза для Латыпова на Играх. Ранее российская сборная по биатлону завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. В команду вошли Латыпов, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов. Золото взяла сборная Норвегии, а серебряная медаль досталась французам, передает телеканал 360.

XXIV зимние Олимпийские игры стартовали 4 февраля в Пекине. Игры продлятся по 20 февраля. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин. Он также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. США, в свою очередь, решили устроить зимней Олимпиаде дипломатический бойкот.