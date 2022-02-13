Конькобежка выиграла на Олимпиаде третью медаль за 60 лет для РФ

Российская конькобежка Ангелина Голикова стала бронзовым призером Олимпийских игр в конькобежном спорте на дистанции 500 метров. С 1960 года это третья медаль, которую принесла российская спортсменка на Олимпийских играх на такой дистанции.
Первое место заняла американка Эрин Джексон, опередив японку Михо Такаги на 0,11 секунды. Третья строка за Голикова, которая уступила представительнице Японии 0,17 секунды. Трансляция гонки велась на «России 1».
Зимние Олимпийские игры-2022 стартовали 4 февраля в Пекине. Игры продлятся по 20 февраля. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин. Он также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. 212 атлетов представят страну во всех 13 видах спорта, передает Пятый канал.
Российская конькобежка Ангелина Голикова стала бронзовым призером Олимпийских игр в конькобежном спорте на дистанции 500 метров. С 1960 года это третья медаль, которую принесла российская спортсменка на Олимпийских играх на такой дистанции. Первое место заняла американка Эрин Джексон, опередив японку Михо Такаги на 0,11 секунды. Третья строка за Голикова, которая уступила представительнице Японии 0,17 секунды. Трансляция гонки велась на «России 1». Зимние Олимпийские игры-2022 стартовали 4 февраля в Пекине. Игры продлятся по 20 февраля. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин. Он также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. 212 атлетов представят страну во всех 13 видах спорта, передает Пятый канал.