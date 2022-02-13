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Рынок аренды Тюмени вырос на четверть из-за онлайн-торговли

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание в заксобрании с полпредом по нацпроектам. Екатеринбург, магазин одежды, выбор одежды, покупки в интернете, планшет, гаджет
Онлайн-шоппинг повлиял на спрос на коммерческую недвижимость Фото:

Рост спроса на аренду коммерческой недвижимости в Тюмени за год составил 23%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость». По данным экспертов, увеличение произошло за счет развития сегмента онлайн-торговли, а к концу года рынок может вернуться к допандемийным значениям.

«За 2021 год в Тюмени спрос на аренду коммерческой недвижимости вырос на 23%. На покупку годовая динамика составила +21%. Эти показатели выше, чем в среднем по России (22% и 12% соответственно)», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость».

На активное развитие рынка повлиял рост онлайн-шоппинга и сервисов доставки. Продавцы, работающие в интернете, стали одними из основных арендаторов складов и помещений свободного назначения. В них они предпочитают открывать свои пункты выдачи, размещая точки не в больших торговых центрах, а вблизи или внутри жилых комплексов.

«В случае сохранения позитивной динамики к концу 2022 года рынок коммерческой недвижимости вполне может вернуться к допандемийным значениям. При этом возможно усиление дефицита качественных ликвидных объектов», — считает руководитель направления коммерческой недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Тимур Зайцев.

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Рост спроса на аренду коммерческой недвижимости в Тюмени за год составил 23%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость». По данным экспертов, увеличение произошло за счет развития сегмента онлайн-торговли, а к концу года рынок может вернуться к допандемийным значениям. «За 2021 год в Тюмени спрос на аренду коммерческой недвижимости вырос на 23%. На покупку годовая динамика составила +21%. Эти показатели выше, чем в среднем по России (22% и 12% соответственно)», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость». На активное развитие рынка повлиял рост онлайн-шоппинга и сервисов доставки. Продавцы, работающие в интернете, стали одними из основных арендаторов складов и помещений свободного назначения. В них они предпочитают открывать свои пункты выдачи, размещая точки не в больших торговых центрах, а вблизи или внутри жилых комплексов. «В случае сохранения позитивной динамики к концу 2022 года рынок коммерческой недвижимости вполне может вернуться к допандемийным значениям. При этом возможно усиление дефицита качественных ликвидных объектов», — считает руководитель направления коммерческой недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Тимур Зайцев.
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