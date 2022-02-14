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Курганским школьникам помогут в интернете решить ЕГЭ

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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, школа, ученица
Подготовка к ЕГЭ по информатике будет проходить до 15 июня Фото:

Школьников Курганской области будут готовить к ЕГЭ по информатике с помощью специальной онлайн-платформы. Данная информация размещена на сайте областного департамента образования и науки.

«Выпускникам 11 классов в Курганской области помогут подготовиться к ЕГЭ по информатике. Онлайн-проект „ЕГЭ — это просто“ по поручению департамента образования и науки для ребят организует Институт развития образования и социальных технологий», — указано в сообщении.

Занятия будут проходить еженедельно с 16 февраля по 15 июня. Их будет вести завкафедрой естественно-математического образования института Евгений Квашнин. Директор департамента Андрей Кочеров отметил, что ежегодно число школьников, сдающих ЕГЭ по информатике, растет. В 2022 году таких выпускников в регионе 470.

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Школьников Курганской области будут готовить к ЕГЭ по информатике с помощью специальной онлайн-платформы. Данная информация размещена на сайте областного департамента образования и науки. «Выпускникам 11 классов в Курганской области помогут подготовиться к ЕГЭ по информатике. Онлайн-проект „ЕГЭ — это просто“ по поручению департамента образования и науки для ребят организует Институт развития образования и социальных технологий», — указано в сообщении. Занятия будут проходить еженедельно с 16 февраля по 15 июня. Их будет вести завкафедрой естественно-математического образования института Евгений Квашнин. Директор департамента Андрей Кочеров отметил, что ежегодно число школьников, сдающих ЕГЭ по информатике, растет. В 2022 году таких выпускников в регионе 470.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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