15 февраля 2022

Налоговая сдала полиции курганца, похитившего федеральные деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцу грозит до шести лет лишения свободы за хищение 50 тысяч рублей Фото:

Житель Кургана стал фигурантом уголовного дела о хищении из федерального бюджета более 50 тысяч рублей. О ложных сведениях в его декларации в полицию сообщили представители налоговой службы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Злоумышленник похитил более 50 тысяч рублей, принадлежащих федеральному бюджету. Выявив нарушение, представители налоговой службы сообщили о произошедшем в полицию», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В полиции пояснили, что 59-летний курганец является руководителем общества с ограниченной ответственностью. Он купил здание и снес его, а материалы демонтажа продал, получив за это прибыль. Позже мужчина обратился в налоговую службу с заявлением о возмещении НДС. При этом в своей декларации он утаил полученную прибыль.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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Житель Кургана стал фигурантом уголовного дела о хищении из федерального бюджета более 50 тысяч рублей. О ложных сведениях в его декларации в полицию сообщили представители налоговой службы, сообщает пресс-служба областного УМВД. «Злоумышленник похитил более 50 тысяч рублей, принадлежащих федеральному бюджету. Выявив нарушение, представители налоговой службы сообщили о произошедшем в полицию», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В полиции пояснили, что 59-летний курганец является руководителем общества с ограниченной ответственностью. Он купил здание и снес его, а материалы демонтажа продал, получив за это прибыль. Позже мужчина обратился в налоговую службу с заявлением о возмещении НДС. При этом в своей декларации он утаил полученную прибыль. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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