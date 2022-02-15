Налоговая сдала полиции курганца, похитившего федеральные деньги

Курганцу грозит до шести лет лишения свободы за хищение 50 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана стал фигурантом уголовного дела о хищении из федерального бюджета более 50 тысяч рублей. О ложных сведениях в его декларации в полицию сообщили представители налоговой службы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Злоумышленник похитил более 50 тысяч рублей, принадлежащих федеральному бюджету. Выявив нарушение, представители налоговой службы сообщили о произошедшем в полицию», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В полиции пояснили, что 59-летний курганец является руководителем общества с ограниченной ответственностью. Он купил здание и снес его, а материалы демонтажа продал, получив за это прибыль. Позже мужчина обратился в налоговую службу с заявлением о возмещении НДС. При этом в своей декларации он утаил полученную прибыль.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.