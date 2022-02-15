Скандальный экс-депутат снялся с выборов в Екатеринбурге

Евгений Боровик мотивировал свое решение состоянием здоровья Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-депутат гордумы Екатеринбурга Евгений Боровик снялся с довыборов в гордуму Екатеринбурга по Верх-Исетскому округу №2, сообщил источник URA.RU и подтвердил председатель горизбиркома Вадим Антошин. По словам Антошина, Боровик мотивировал свое решение «состоянием здоровья без уточнения обстоятельств».

«Соответственно, комиссия примет решение о признании Боровика утратившим статус кандидата на основании его заявления», — сказал Антошин. Дозвониться до самого Боровика к моменту публикации корреспонденту URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU со ссылкой на источники писало, что Боровика в этой кампании якобы поддерживает девелопер Федор Дудкин (ГК «Скон»). Позднее еще один собеседник в политтусовке уточнил: Дудкин якобы спонсировал Боровика, еще когда тот был депутатом (2013—2018 годы). Хотя в ГК «Скон» URA.RU заявили, что это неправда: «Группа компаний „СКОН“ поддерживает политику президента [РФ] Владимира Владимировича Путина, губернатора Куйвашева Евгения Владимировича и партии „Единая Россия“».

Поскольку Боровик шел на выборы как самовыдвиженец, ему необходимо было сдать 281 подпись. Он принес 301. Проверять подписные листы горизбирком начал накануне. По предварительным данным, брак в них якобы превышал допустимую норму.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга по двум округам — Верх-Исетскому округу №2 и Ленинскому №10 — намечены на 27 марта. Мэрия продвигает на них директоров школ — Татьяну Вяткину (округ №2, «Единая Россия») и Александру Журавлеву (№10, ЕР). Также известны имена кандидатов от «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и «Новых людей».

В Екатеринбурге Боровика знают по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го Боровик уехал за границу после того, как СК РФ возбудил против него уголовное дело по заявлению экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Журналистка оскорбилась на то, что Боровик объявил конкурс, кто лучше «опустит» Собчак.

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