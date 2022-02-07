В Тюмени ищут секретаря на зарплату в почти 100 тысяч рублей

Чтобы получать почти 100 тысяч рублей, секретарю придется привыкнуть к вахтам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Секретаря для работы вахтовым методом ищут в Тюмени. Специалисту готовы платить 94 000 рублей. Такие данные значатся в базе вакансий на портале департамента труда и занятости региона.

«Требуется секретарь-переводчик. Заработная плата — 94 000 рублей. Работа сменная, по вахтовому методу», — значится в условиях опубликованной вакансии.

Сотруднику предстоит вести протоколы совещаний, писать отчеты, составлять табели и служебные записки. Оформление командировок и отпусков также будет на нем. При этом работодатель предпочел скрыть название своей компании: соискателям нужно обращаться в областной Центр занятости.

Среди вакансий на портале департамента занятости есть и другие необычные предложения с высоким уровнем заработка. К примеру, в компанию по строительству трубопроводов требуется специалист, который будет искать слабые места в продукции, проводить дефектоскопию. Работодатель обещает платить до 120 000 рублей в месяц и три раз в день кормить сотрудника горячим питанием. При этом трудиться предстоит также вахтовым методом — два месяца через один.

В компанию по продаже нефтяного оборудования нужен генеральный директор. Зарплата — от 125 до 130 тысяч рублей. За эти деньги, помимо прочего, требуется хорошо владеть китайским языком — именно на нем сотруднику предстоит вести переговоры с партнерами.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ищут работника на позицию пивного сомелье. Предлагаемая зарплата — до 250 000 рублей.

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