Дедушка Валиевой подтвердил, что пил запрещенный для нее препарат

Дедушка российской фигуристки Камилы Валиевой подтвердил употребление триметазидина. Об этом сообщает газета The New York Times cо ссылкой на американское антидопинговое агентство. На слушаниях дедушка спортсменки заявил Спортивному арбитражному суду (CAS), что периодически принимает триметазидин, когда ему становится плохо. «Дед Валиевой предоставил видео, снятое в машине, согласно документам. На видео он сказал, что периодически использовал триметазидин, когда испытывал приступы, и показывал пакет лекарства камере», — передает издание. Ранее The New York Times сообщила, что в крови российской фигуристки Валиевой была обнаружена комбинация из трех веществ, два из которых разрешены. Валиеву временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы. В организме фигуристки обнаружили запрещенное лекарство триметадизин. Российской антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило спортсменке участвовать в соревнованиях на Олимпиаде. 15 февраля Валиева заняла первое место в короткой программе на Олимпиаде, набрав 82,1 балла.