16 февраля 2022

В Кургане на Некрасовском мосту загорелся автомобиль после ДТП

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожарный, пожар, огонь, огнеборец
Автомобиль загорелся после столкновения с другим Фото:

На Некрасовском мосту в Кургане 17 февраля загорелся автомобиль. Очевидцы сняли происшествие на камеру и выложили в социальную сеть «ВКонтакте».

«Очень страшно. Открытый огонь. Черный дым и запах горелой резины», — написала Людмила Пянзина в сообществе «ЧП Курган».

По словам очевидцев, Toyota выехала на «встречку» и врезалась в другой автомобиль, отчего тот загорелся. Жертв нет.

ГУ МЧС России по Курганской области подтвердили информацию: «В 17:44 поступило сообщение о ДТП двух автомобилей, в результате чего в одном из них произошло возгорание. В 18:04 — полная ликвидация горения», — рассказали 45.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

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На Некрасовском мосту в Кургане 17 февраля загорелся автомобиль. Очевидцы сняли происшествие на камеру и выложили в социальную сеть «ВКонтакте». «Очень страшно. Открытый огонь. Черный дым и запах горелой резины», — написала Людмила Пянзина в сообществе «ЧП Курган». По словам очевидцев, Toyota выехала на «встречку» и врезалась в другой автомобиль, отчего тот загорелся. Жертв нет. ГУ МЧС России по Курганской области подтвердили информацию: «В 17:44 поступило сообщение о ДТП двух автомобилей, в результате чего в одном из них произошло возгорание. В 18:04 — полная ликвидация горения», — рассказали 45.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
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