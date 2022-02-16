В Кургане на Некрасовском мосту загорелся автомобиль после ДТП

17 февраля 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Автомобиль загорелся после столкновения с другим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Некрасовском мосту в Кургане 17 февраля загорелся автомобиль. Очевидцы сняли происшествие на камеру и выложили в социальную сеть «ВКонтакте». «Очень страшно. Открытый огонь. Черный дым и запах горелой резины», — написала Людмила Пянзина в сообществе «ЧП Курган». По словам очевидцев, Toyota выехала на «встречку» и врезалась в другой автомобиль, отчего тот загорелся. Жертв нет. ГУ МЧС России по Курганской области подтвердили информацию: «В 17:44 поступило сообщение о ДТП двух автомобилей, в результате чего в одном из них произошло возгорание. В 18:04 — полная ликвидация горения», — рассказали 45.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На Некрасовском мосту в Кургане 17 февраля загорелся автомобиль. Очевидцы сняли происшествие на камеру и выложили в социальную сеть «ВКонтакте». «Очень страшно. Открытый огонь. Черный дым и запах горелой резины», — написала Людмила Пянзина в сообществе «ЧП Курган». По словам очевидцев, Toyota выехала на «встречку» и врезалась в другой автомобиль, отчего тот загорелся. Жертв нет. ГУ МЧС России по Курганской области подтвердили информацию: «В 17:44 поступило сообщение о ДТП двух автомобилей, в результате чего в одном из них произошло возгорание. В 18:04 — полная ликвидация горения», — рассказали 45.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.