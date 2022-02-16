В Кургане на Некрасовском мосту загорелся автомобиль после ДТП

На Некрасовском мосту в Кургане 17 февраля загорелся автомобиль. Очевидцы сняли происшествие на камеру и выложили в социальную сеть «ВКонтакте».
«Очень страшно. Открытый огонь. Черный дым и запах горелой резины», — написала Людмила Пянзина в сообществе «ЧП Курган».
По словам очевидцев, Toyota выехала на «встречку» и врезалась в другой автомобиль, отчего тот загорелся. Жертв нет.
ГУ МЧС России по Курганской области подтвердили информацию: «В 17:44 поступило сообщение о ДТП двух автомобилей, в результате чего в одном из них произошло возгорание. В 18:04 — полная ликвидация горения», — рассказали 45.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
На Некрасовском мосту в Кургане 17 февраля загорелся автомобиль. Очевидцы сняли происшествие на камеру и выложили в социальную сеть «ВКонтакте». «Очень страшно. Открытый огонь. Черный дым и запах горелой резины», — написала Людмила Пянзина в сообществе «ЧП Курган». По словам очевидцев, Toyota выехала на «встречку» и врезалась в другой автомобиль, отчего тот загорелся. Жертв нет. ГУ МЧС России по Курганской области подтвердили информацию: «В 17:44 поступило сообщение о ДТП двух автомобилей, в результате чего в одном из них произошло возгорание. В 18:04 — полная ликвидация горения», — рассказали 45.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.