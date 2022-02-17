CAS: триметазидин мог попасть в организм Валиевой случайно

18 февраля 2022 в 01:19 Размер текста - 17 +

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, возможность попадания запрещенного вещества в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства, принимаемого ее дедушкой. Об этом сообщается в решении суда, опубликованном на сайте CAS. «Наиболее вероятно запрещенное вещество попало в ее организм бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой. Мать спортсменки указала, что дедушка регулярно возил ее на тренировки, а триметазидин находился в его машине», — сообщается в заявлении CAS. Ранее The New York Times сообщила, что в крови российской фигуристки Валиевой была обнаружена комбинация из трех веществ, два из которых разрешены. Валиеву временно отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы. В организме фигуристки обнаружили запрещенное лекарство триметадизин. МОК сообщил, что фигуристка получила положительный результат после пробы на допинг из-за того, что она пила из одного стакана с дедушкой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило спортсменке участвовать в соревнованиях на Олимпиаде. Камила Валиева заняла четвертое место на Олимпийских играх, набрав 141 балл.