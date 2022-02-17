17 февраля 2022

Президент МОК раскритиковал тренеров Валиевой. «Атмосфера холода»

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ТАСС, валиева камила
Томас Бах раскритиковал тренеров Валиевой за «холодность» Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах негативно высказался о тренерах 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Причиной критики стало холодное отношение к спортсменке после ее выступления с двумя падениями в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине.

«Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке», — передает РИА «Новости» слова Баха.

Глава комитета также отметил, что данный инцидент не дает уверенности в окружении спортсменки и в ее будущем. «На данный момент, можно только надеяться, что этот опыт не станет по-настоящему драматичным для нее», — подытожил он.

Ранее в организме Валиевой обнаружили запрещенное лекарство триметадизин. МОК заявил, что фигуристка получила положительный результат после пробы на допинг из-за того, что она пила из одного стакана с дедушкой.

Камила Валиева заняла четвертое место на Олимпийских играх, набрав 141 балл. Позже спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил возможность попадания запрещенного вещества в организм российской фигуристки из-за лекарства, принимаемого ее дедушкой.

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах негативно высказался о тренерах 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Причиной критики стало холодное отношение к спортсменке после ее выступления с двумя падениями в произвольной программе Олимпийских игр в Пекине. «Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке», — передает РИА «Новости» слова Баха. Глава комитета также отметил, что данный инцидент не дает уверенности в окружении спортсменки и в ее будущем. «На данный момент, можно только надеяться, что этот опыт не станет по-настоящему драматичным для нее», — подытожил он. Ранее в организме Валиевой обнаружили запрещенное лекарство триметадизин. МОК заявил, что фигуристка получила положительный результат после пробы на допинг из-за того, что она пила из одного стакана с дедушкой. Камила Валиева заняла четвертое место на Олимпийских играх, набрав 141 балл. Позже спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил возможность попадания запрещенного вещества в организм российской фигуристки из-за лекарства, принимаемого ее дедушкой.
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