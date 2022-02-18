В России мигрантам начали продавать дипломы медиков. Цена

18 февраля 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Покупка сертификата, позволяющего работать в России, обойдется в 10 тысяч рублей Фото: Кондрат Александров © URA.RU В России сформировался полноценный онлайн-рынок услуг по оформлению документов для приезжих из Средней Азии. Как удалось выяснить в расследовании URA.RU, в мессенджере Telegram действуют десятки крупных сообществ для приезжих, где можно приобрести документы, необходимые для легализации своего пребывания на территории России. За несколько десятков тысяч рублей можно купить документы о медицинском образовании и даже водительские права. Продают в Telegram водительские права Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и даже Казахстана, по которым можно свободно ездить за рулем в РФ и устраиваться на работу водителем. Некоторые образовательные учреждения готовы продать мигрантам удостоверения о получении среднего профессионального образования и корочки о допуске к работе на высоте или необходимые допуски по электробезопасности. В сети даже можно приобрести сертификаты об образовании медицинской сестры, стоматолога и врача-дерматолога. Цена начинается от 10 000 рублей. Множество посредников готовы помочь приезжим в получении фиктивной регистрации, трудового стажа, сертификатов по знанию русского языка и многого другого. Статья по теме Мигранты устраивают «черную кассу»: «1,5 года и — жилье в России» Для мигрантов разработано и специально приложение Bakarа, где есть весь спектр необходимых услуг — от аренды квартир до покупки фиктивных документов. Приложение весьма популярно у приехавших из Средней Азии, а его разработчик, некий индивидуальный предприниматель из России, зарабатывает на продвижении объявлений в приложении. Миграционная нагрузка в разных регионах России отличается, но в перенаселенных субъектах РФ из-за большого количества приезжих возникают проблемы и конфликты. На один из таких вынужден был реагировать губернатор Калужской области Владислав Шапша, который во время инспекции МФЦ обнаружил неговорящего на русском мигранта, предъявлявшего сертификат о прохождении языкового курса. После этого глава региона приостановил действующую госпрограмму о репатриации бывших сограждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России сформировался полноценный онлайн-рынок услуг по оформлению документов для приезжих из Средней Азии. Как удалось выяснить в расследовании URA.RU, в мессенджере Telegram действуют десятки крупных сообществ для приезжих, где можно приобрести документы, необходимые для легализации своего пребывания на территории России. За несколько десятков тысяч рублей можно купить документы о медицинском образовании и даже водительские права. Продают в Telegram водительские права Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и даже Казахстана, по которым можно свободно ездить за рулем в РФ и устраиваться на работу водителем. Некоторые образовательные учреждения готовы продать мигрантам удостоверения о получении среднего профессионального образования и корочки о допуске к работе на высоте или необходимые допуски по электробезопасности. В сети даже можно приобрести сертификаты об образовании медицинской сестры, стоматолога и врача-дерматолога. Цена начинается от 10 000 рублей. Множество посредников готовы помочь приезжим в получении фиктивной регистрации, трудового стажа, сертификатов по знанию русского языка и многого другого. Для мигрантов разработано и специально приложение Bakarа, где есть весь спектр необходимых услуг — от аренды квартир до покупки фиктивных документов. Приложение весьма популярно у приехавших из Средней Азии, а его разработчик, некий индивидуальный предприниматель из России, зарабатывает на продвижении объявлений в приложении. Миграционная нагрузка в разных регионах России отличается, но в перенаселенных субъектах РФ из-за большого количества приезжих возникают проблемы и конфликты. На один из таких вынужден был реагировать губернатор Калужской области Владислав Шапша, который во время инспекции МФЦ обнаружил неговорящего на русском мигранта, предъявлявшего сертификат о прохождении языкового курса. После этого глава региона приостановил действующую госпрограмму о репатриации бывших сограждан.