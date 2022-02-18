В России сформировался полноценный онлайн-рынок услуг по оформлению документов для приезжих из Средней Азии. Как удалось выяснить в расследовании URA.RU, в мессенджере Telegram действуют десятки крупных сообществ для приезжих, где можно приобрести документы, необходимые для легализации своего пребывания на территории России. За несколько десятков тысяч рублей можно купить документы о медицинском образовании и даже водительские права.
Продают в Telegram водительские права Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и даже Казахстана, по которым можно свободно ездить за рулем в РФ и устраиваться на работу водителем. Некоторые образовательные учреждения готовы продать мигрантам удостоверения о получении среднего профессионального образования и корочки о допуске к работе на высоте или необходимые допуски по электробезопасности. В сети даже можно приобрести сертификаты об образовании медицинской сестры, стоматолога и врача-дерматолога. Цена начинается от 10 000 рублей. Множество посредников готовы помочь приезжим в получении фиктивной регистрации, трудового стажа, сертификатов по знанию русского языка и многого другого.
Для мигрантов разработано и специально приложение Bakarа, где есть весь спектр необходимых услуг — от аренды квартир до покупки фиктивных документов. Приложение весьма популярно у приехавших из Средней Азии, а его разработчик, некий индивидуальный предприниматель из России, зарабатывает на продвижении объявлений в приложении.
Миграционная нагрузка в разных регионах России отличается, но в перенаселенных субъектах РФ из-за большого количества приезжих возникают проблемы и конфликты. На один из таких вынужден был реагировать губернатор Калужской области Владислав Шапша, который во время инспекции МФЦ обнаружил неговорящего на русском мигранта, предъявлявшего сертификат о прохождении языкового курса. После этого глава региона приостановил действующую госпрограмму о репатриации бывших сограждан.
В России сформировался полноценный онлайн-рынок услуг по оформлению документов для приезжих из Средней Азии. Как удалось выяснить в расследовании URA.RU, в мессенджере Telegram действуют десятки крупных сообществ для приезжих, где можно приобрести документы, необходимые для легализации своего пребывания на территории России. За несколько десятков тысяч рублей можно купить документы о медицинском образовании и даже водительские права. Продают в Telegram водительские права Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и даже Казахстана, по которым можно свободно ездить за рулем в РФ и устраиваться на работу водителем. Некоторые образовательные учреждения готовы продать мигрантам удостоверения о получении среднего профессионального образования и корочки о допуске к работе на высоте или необходимые допуски по электробезопасности. В сети даже можно приобрести сертификаты об образовании медицинской сестры, стоматолога и врача-дерматолога. Цена начинается от 10 000 рублей. Множество посредников готовы помочь приезжим в получении фиктивной регистрации, трудового стажа, сертификатов по знанию русского языка и многого другого. Для мигрантов разработано и специально приложение Bakarа, где есть весь спектр необходимых услуг — от аренды квартир до покупки фиктивных документов. Приложение весьма популярно у приехавших из Средней Азии, а его разработчик, некий индивидуальный предприниматель из России, зарабатывает на продвижении объявлений в приложении. Миграционная нагрузка в разных регионах России отличается, но в перенаселенных субъектах РФ из-за большого количества приезжих возникают проблемы и конфликты. На один из таких вынужден был реагировать губернатор Калужской области Владислав Шапша, который во время инспекции МФЦ обнаружил неговорящего на русском мигранта, предъявлявшего сертификат о прохождении языкового курса. После этого глава региона приостановил действующую госпрограмму о репатриации бывших сограждан.