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В ЯНАО ожидается резкий перепад температур и снегопад

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, метель, плохая видимость, зима
В ЯНАО ожидается ветер до 12 метров в секунду и снегопад Фото:

На рабочей недели жителей ЯНАО ожидает перепад температур более чем в два раза — столбик термометра опуститься с -4 до -18. Также прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышское УГМС.

«Во вторник, 22 февраля температура воздуха днем от -4 до -9 градусов, ночью 23 февраля до -18 градусов. Осадки: небольшой, умеренный снег, по западу преимущественно без осадков», — говорится в сообщении синоптиков.

В ночь с 24 февраля по северо-востоку региона температура воздуха понизится до -23 градусов, а днем этого же дня местами будет до -3. На протяжении всей недели в регионе будет дуть ветер со скоростью от 5 до 12 метров в секунду. Кроме того, со вторника начнет расти атмосферное давление.

С пятниц в регионе резко потеплело до ноля градусов. Власти ЯНАО были вынуждены закрыть все сезонные трассы в округе.

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На рабочей недели жителей ЯНАО ожидает перепад температур более чем в два раза — столбик термометра опуститься с -4 до -18. Также прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышское УГМС. «Во вторник, 22 февраля температура воздуха днем от -4 до -9 градусов, ночью 23 февраля до -18 градусов. Осадки: небольшой, умеренный снег, по западу преимущественно без осадков», — говорится в сообщении синоптиков. В ночь с 24 февраля по северо-востоку региона температура воздуха понизится до -23 градусов, а днем этого же дня местами будет до -3. На протяжении всей недели в регионе будет дуть ветер со скоростью от 5 до 12 метров в секунду. Кроме того, со вторника начнет расти атмосферное давление. С пятниц в регионе резко потеплело до ноля градусов. Власти ЯНАО были вынуждены закрыть все сезонные трассы в округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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