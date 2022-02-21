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Тюменский депутат Госдумы высказался о признании ДНР и ЛНР

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Заседание ЕР. Курган , квитка иван
По мнению Ивана Квитки, президент РФ принял взвешенное решени Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Депутат Госдумы от Тюменской области, единоросс Иван Квитка назвал «взвешенным» решение президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР.

«Президент принял взвешенное решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. В первую очередь, это необходимо для обеспечения безопасности и защиты людей, которые там проживают. Свое вчерашнее обращение глава государства адресовал всему мировому сообществу. Обосновал каждый свой шаг с учетом исторических фактов и современных угроз национальной безопасности со стороны стран НАТО», — отметил Квитка.

Агентство ранее писало о том, что президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Многие страны резко осудили подобный шаг со стороны властей РФ.

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Депутат Госдумы от Тюменской области, единоросс Иван Квитка назвал «взвешенным» решение президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР. «Президент принял взвешенное решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. В первую очередь, это необходимо для обеспечения безопасности и защиты людей, которые там проживают. Свое вчерашнее обращение глава государства адресовал всему мировому сообществу. Обосновал каждый свой шаг с учетом исторических фактов и современных угроз национальной безопасности со стороны стран НАТО», — отметил Квитка. Агентство ранее писало о том, что президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Многие страны резко осудили подобный шаг со стороны властей РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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