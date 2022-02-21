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Жители ЯНАО выиграли более 50 млн рублей в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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За 2022 год ямальцы выиграли 51 527 043 рубля Фото:

Ямальцы с начала 2022 года выиграли более 50 миллионов рублей в «Столото». Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, жители ЯНАО купили 254 тысяч выигрышных лотерейных билетов.

«Всего за 2022 год ямальцы выиграли более 51 527 043 рублей. Общее количество выигрышных билетов, купленных в ЯНАО в 2022 году, составляет более 254 109 штук», — рассказали агентству в «Столото».

Также в ЯНАО появился лотерейный миллионер. Он является победителем «Русского лото» 1 423 тиража. Сумма выигрыша составила 1 000 000 рублей.

URA.RU ранее сообщало, что в 2021 году шестеро ямальцев стали миллионерами. В целом, жители региона выиграли в лотерее более 216 миллионов рублей, а всего по региону было продано 908 тысяч выигрышных билетов.

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Ямальцы с начала 2022 года выиграли более 50 миллионов рублей в «Столото». Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, жители ЯНАО купили 254 тысяч выигрышных лотерейных билетов. «Всего за 2022 год ямальцы выиграли более 51 527 043 рублей. Общее количество выигрышных билетов, купленных в ЯНАО в 2022 году, составляет более 254 109 штук», — рассказали агентству в «Столото». Также в ЯНАО появился лотерейный миллионер. Он является победителем «Русского лото» 1 423 тиража. Сумма выигрыша составила 1 000 000 рублей. URA.RU ранее сообщало, что в 2021 году шестеро ямальцев стали миллионерами. В целом, жители региона выиграли в лотерее более 216 миллионов рублей, а всего по региону было продано 908 тысяч выигрышных билетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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