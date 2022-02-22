22 февраля 2022
21 февраля 2022

На Тюменскую область надвигается мокрый снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум институтов развития. Пленарное заседание. Екатеринбург, снег на тротуаре, снегопад, зима, мокрый снег
Воздух в регионе прогреется до +3 градусов Фото:

В Тюменской области 24 февраля ожидается плюсовая температура и мокрый снег. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС.

«24 февраля в Тюменской области — облачно, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура ночью -1…-6, днем +3…-2», — рассказали в ведомстве.

В самой Тюмени, по данным портала Gismeteo, температура воздуха прогреется до +1 градуса. В областной столице также ожидается мокрый снег.

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В Тюменской области 24 февраля ожидается плюсовая температура и мокрый снег. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. «24 февраля в Тюменской области — облачно, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура ночью -1…-6, днем +3…-2», — рассказали в ведомстве. В самой Тюмени, по данным портала Gismeteo, температура воздуха прогреется до +1 градуса. В областной столице также ожидается мокрый снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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