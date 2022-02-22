На Тюменскую область надвигается мокрый снег

Воздух в регионе прогреется до +3 градусов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюменской области 24 февраля ожидается плюсовая температура и мокрый снег. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС.

«24 февраля в Тюменской области — облачно, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура ночью -1…-6, днем +3…-2», — рассказали в ведомстве.

В самой Тюмени, по данным портала Gismeteo, температура воздуха прогреется до +1 градуса. В областной столице также ожидается мокрый снег.