Дороги Тюменской области признаны опасными из-за снегопада

На Тюменскую область обрушился сильный снегопад Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области резко ухудшилась видимость на трассах из-за сильного снегопада. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Водителям рекомендовано быть осторожнее на дорогах, особенно на загородных.

«Из-за обильного снегопада видимость на дорогах плохая, проезжая часть может быть скользкой. В таких погодных условиях необходимо выбирать оптимальный скоростной режим и избегать опасных маневров на дорогах», — сообщили в ведомстве.

В ГИБДД добавили, что на федеральных трассах введут патрулирование 17 экипажей Госавтоинспекции. «ГИБДД работает во взаимодействии с дорожными службами, контролируя патрульную очистку трасс от снега», — сообщили там.