22 февраля 2022
21 февраля 2022

Дороги Тюменской области признаны опасными из-за снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, снег, снегопад, замерзшая река, теплоход
На Тюменскую область обрушился сильный снегопад Фото:

В Тюменской области резко ухудшилась видимость на трассах из-за сильного снегопада. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Водителям рекомендовано быть осторожнее на дорогах, особенно на загородных.

«Из-за обильного снегопада видимость на дорогах плохая, проезжая часть может быть скользкой. В таких погодных условиях необходимо выбирать оптимальный скоростной режим и избегать опасных маневров на дорогах», — сообщили в ведомстве.

В ГИБДД добавили, что на федеральных трассах введут патрулирование 17 экипажей Госавтоинспекции. «ГИБДД работает во взаимодействии с дорожными службами, контролируя патрульную очистку трасс от снега», — сообщили там.

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В Тюменской области резко ухудшилась видимость на трассах из-за сильного снегопада. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Водителям рекомендовано быть осторожнее на дорогах, особенно на загородных. «Из-за обильного снегопада видимость на дорогах плохая, проезжая часть может быть скользкой. В таких погодных условиях необходимо выбирать оптимальный скоростной режим и избегать опасных маневров на дорогах», — сообщили в ведомстве. В ГИБДД добавили, что на федеральных трассах введут патрулирование 17 экипажей Госавтоинспекции. «ГИБДД работает во взаимодействии с дорожными службами, контролируя патрульную очистку трасс от снега», — сообщили там.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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