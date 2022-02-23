Челябинск восстановил авиарейсы в Сочи

Из Челябинска можно снова улететь в Сочи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Аэропорт Челябинска восстановил отмененные авиарейсы в Сочи на 25 февраля. Об это URA.RU сообщили URA.RU в пресс-службе авиапредприятия.

«Внимание! Завтра, 25 февраля 2022 года, рейсы №4 222 Сочи—Челябинск, №4 221 Челябинск—Сочи восстановлены», — сообщает пресс-служба.

Ранее в аэропорту имени Курчатова заявили, что приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Воронеже, Симферополе. Рейсы на данные направления отменены. Позже появилась информация об отмене рейсов в Сочи на 25 февраля.

24 февраля были закрыты аэропорты в Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянке, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе и Астрахани. Воздушное пространство России на юге было закрыто после того, президент РФ Владимир Путин утром объявил о начале специальной военной операции на Украине.