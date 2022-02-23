Полеты в опасную зону приостанавливаются до 2 марта Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

В аэропорту Челябинска экстренно отменили ближайшие рейсы в Сочи и обратно, тем самым расширив список городов, куда ранее были приостановлены пассажирские полеты из-за военной операции на Украине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.

«Нас сейчас официально оповестили из аэропорта Сочи, что вылеты и прилеты в Челябинск отменяются с 25 февраля. Это не наше решение. Ранее Сочи не входило в перечень городов, где приостановили работу аэропортов. Просим пассажиров, которые забронировали или купили билеты на юг России, внимательно следить за расписанием, которое может меняться», — отметили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

Ранее в аэропорту имени Курчатова заявили, что временно приостановлена работа аэропортов: Ростов-на-Дону (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Воронеж, Симферополь. Рейсы на данные направления отменены.

Рейс отменили из-за военной операции на Украине Скрин. Сайт аэропорта Курчатов