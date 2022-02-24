«Украина.ру»: российские военные взяли под контроль Чернобыль

24 февраля 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

Российские военные взяли под контроль Чернобыль и все объекты атомной электростанции. Об этом сообщает «Украина.ру» со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. «Чернобыльская зона и все объекты ЧАЭС находятся под контролем российских военных», — приводит слова Дениса Шмыгаля «Украина.ру». Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ вывели из строя 83 объекта военной инфраструктуры Украины. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию республики. На Украине ввели военное положение. Власти республики сообщили об обстреле Киева баллистическими ракетами. Также поступала информация о мощных взрывах в Харькове, Николаеве и Одессе. В Минобороны РФ опровергли эту информацию. Позднее в Киеве объявили воздушную тревогу, власти призывают жителей пройти в бомбоубежища.