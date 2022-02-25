Евросоюз продумывает третий пакет санкций против России

Лидеры ЕС рассматривают возможность введения третьего пакета санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Лидеры Евросоюза подготовили третий пакет санкций против России, который могут ввести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран союза. По словам дипломата, в новый пакет может войти отключение России от SWIFT.

«Практически с самого начала саммита лидеры обсуждают подготовку третьего пакета санкций. Это может быть отключение от SWIFT, однако решения пока нет. Некоторые страны выступают против этого, в частности, Германия. Включение Путина в черный список — еще один обсуждающийся вариант третьего пакета. Точного решения по этому вопросу тоже пока нет», — передает ТАСС со ссылкой на источник.

Однако источник не уточнил, известна ли дата введения данного пакета санкций. По его словам, его введут в случае, если ситуация будет оставаться такой же или ухудшаться. «Ближайшие день-два покажут», — подытожил он.

Ранее Запад уже ввел адресные санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Список возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также под ограничения попал 351 депутат Госдумы. После президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream-2 AG.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Армия РФ должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обсудит введение дополнительного пакета санкций в отношении России.

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