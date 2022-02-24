Константин Прокофьев возглавлял КГУ с 2016 по 2019 годы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Бывший и. о. ректора Курганского государственного университета Константин Прокофьев заявил, что готов выступить и встать на защиту русского народа по первому приказу президента РФ Владимира Путина. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Рюкзак собран, берцы начищены! <…> От имени всех ветеранов ВДВ, ветеранов боевых действий РФ, мы однозначно поддерживаем нашего президента В. В. Путина и готовы выступить по первому приказу нашего главнокомандующего на защиту русского народа, защитить безопасность нашего государства и наших братьев славян», — заявил Прокофьев.

Экс-руководитель вуза считает, что на Украине есть нацистский режим, и он, по его словам, будет уничтожен. После этого, по его мнению, «будет налажена мирная жизнь мирных украинских граждан». Происходящую ситуацию Прокофьев описал, как попытку Запада «испытать на прочность русский характер и силу русского оружия». На странице Прокофьева указано, что он служил с 1984 по 1986 годы в Афганистане.

Прокофьев возглавлял вуз с 2016 по 2019 годы. В 2017 году сообщество «Диссернет» обвинило его в плагиате при написании диссертации, однако Прокофьев назвал это «попыткой использовать грязные инструменты для разрушения ведущего вуза Зауралья». Позже комиссия РАН по борьбе с лженаукой признала работу Прокофьева плагиатом. В 2020 году Минобрнауки России не стало лишать его ученой степени кандидата наук.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о начале военной операции на Украине. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

Фото: аккаунт Константина Прокофьева в соцсети «ВКонтакте»

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