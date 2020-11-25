Константина Прокофьева не стали лишать ученой степени кандидата наук Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Минобрнауки России не стало лишать бывшего и. о. ректора Курганского госуниверситета (КГУ) Константина Прокофьева ученой степени кандидата наук. Так завершился многолетний спор Прокофьева с сообществом «Диссернет», которое обвиняло экс-руководителя курганского вуза в плагиате.

«Отказать в лишении Прокофьева Константина Георгиевича ученой степени кандидата юридических наук, присужденной решением диссертационного совета по результатам защиты диссертации… по научной специальности „Административное право; административный процесс“», — говорится в приказе Минобрнауки (копия имеется в распоряжении URA.RU). В документе указано, что решение принималось на основании заключения экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки по праву и рекомендации президиума ВАК.

Прокофьев подтвердил URA.RU, что Минобрнауки не стало лишать его ученой. В пресс-службу Минобрнауки направлен письменный запрос, на момент публикации ответ на него не поступал.

Прокофьев исполнял обязанности ректора КГУ с 2016 по 2019 годы. В 2017 году сообщество «Диссернет» обвинило его в плагиате при написании диссертации. Сам Прокофьев называл эти обвинения «попыткой использовать грязные инструменты для разрушения ведущего вуза Зауралья». В апреле 2019 года экспертный совет ВАК уже отказывал в лишении Прокофьева ученой степени. Точку в споре должен был поставить президиум ВАК, но он тогда принял решение продолжить экспертизу, так как комиссия РАН по борьбе с лженаукой признала работу Прокофьева плагиатом. На этой неделе Прокофьева назначили проректором Оренбургского государственного университета.