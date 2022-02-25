«Ямал» предлагает альтернативу для перелетов на юг России

Авиакомпания «Ямал» предлагает летать жителям Тюмени и ЯНАО на юг России через Сочи из-за отмены всех рейсов в аэропорт Краснодара. Соответствующее объявление появилось в официальном telegram-канале перевозчика.
«В связи с временным приостановлением работы аэропорта города Краснодар Авиакомпания „Ямал“ предлагает пассажирам, желающим отправиться на юг России или вернуться обратно в ЯНАО и Тюмень, воспользоваться альтернативными маршрутами в/из города Сочи. Подробнее о возможностях оформления пересадки на рейс в Сочи и обратно можно уточнить в колл-центре», — говорится в сообщении.
Улететь из Салехарда в Сочи и обратно можно по воскресеньям, из Нового Уренгоя и обратно — по субботам. Из Тюмени рейс выполняется по пятницам, а обратно можно прилететь в воскресенье.
Ранее из-за военной операции на Украине все южные аэропорты, находящиеся в непосредственной близости к границе, были закрыты. Росавиция запретила перелеты в этих направлениях. Авиакомпания «Ямал» отменила все рейсы в Краснодар.
Авиакомпания «Ямал» предлагает летать жителям Тюмени и ЯНАО на юг России через Сочи из-за отмены всех рейсов в аэропорт Краснодара. Соответствующее объявление появилось в официальном telegram-канале перевозчика. «В связи с временным приостановлением работы аэропорта города Краснодар Авиакомпания „Ямал“ предлагает пассажирам, желающим отправиться на юг России или вернуться обратно в ЯНАО и Тюмень, воспользоваться альтернативными маршрутами в/из города Сочи. Подробнее о возможностях оформления пересадки на рейс в Сочи и обратно можно уточнить в колл-центре», — говорится в сообщении. Улететь из Салехарда в Сочи и обратно можно по воскресеньям, из Нового Уренгоя и обратно — по субботам. Из Тюмени рейс выполняется по пятницам, а обратно можно прилететь в воскресенье. Ранее из-за военной операции на Украине все южные аэропорты, находящиеся в непосредственной близости к границе, были закрыты. Росавиция запретила перелеты в этих направлениях. Авиакомпания «Ямал» отменила все рейсы в Краснодар.