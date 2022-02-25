РИА «Новости»: РФ наложила вето на резолюцию СБ ООН по Украине

26 февраля 2022 в 04:31 Размер текста - 17 +

Россия наложила вето на проект резолюции Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости». По словам корреспондента РИА «Новости», Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по Украине. В документе содержался призыв к РФ немедленно прекратить военную операцию на Украине и вывести с ее территории все военные силы. Также в проекте СБ ООН отмечается, что Россия должна незамедлительно отменить решения по признанию независимости Донецкой и Луганской народных республик. В документе содержался призыв для всех сторон придерживаться Минских соглашений и работать конструктивно в соответствующих международных механизмах. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. 24 февраля Киев официально разорвал дипотношения с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти РФ провести переговоры об окончании боевых действий. В Кремле заявили, что Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной, пишет RT. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины попросили перенести переговоры на субботу. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условие для переговоров с Украиной.