Сборная Польши отказалась играть с Россией на ЧМ по футболу

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ЧМ-2018. 32 матч Чемпионата мира по футболу между сборными Японии и Сенегала. Екатеринбург, футбол, футболисты, спорт, ndiaye khadim, osako yuya
Команда Польши отказалась играть с россиянами Фото:
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Сборная Польши не собирается играть с Россией в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022. Об этом в своем Twitter написал президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша.

«Конец словам, пора действовать. В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России», — передает Sport24 слова Кулеша.

Также президент PZPN отметил, что Польша переведет переговоры с Швецией и Чехией, чтобы те также отказались от совместной игры с Россией. По его словам, это единственно верное решение.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по двум гражданским судам в Азовском море, есть раненые. К границам Украины прилетели американские военные самолеты.

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Сборная Польши не собирается играть с Россией в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022. Об этом в своем Twitter написал президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша. «Конец словам, пора действовать. В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России», — передает Sport24 слова Кулеша. Также президент PZPN отметил, что Польша переведет переговоры с Швецией и Чехией, чтобы те также отказались от совместной игры с Россией. По его словам, это единственно верное решение. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по двум гражданским судам в Азовском море, есть раненые. К границам Украины прилетели американские военные самолеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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