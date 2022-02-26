Сборная Польши отказалась играть с Россией на ЧМ по футболу

26 февраля 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Команда Польши отказалась играть с россиянами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Сборная Польши не собирается играть с Россией в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022. Об этом в своем Twitter написал президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша. «Конец словам, пора действовать. В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России», — передает Sport24 слова Кулеша. Также президент PZPN отметил, что Польша переведет переговоры с Швецией и Чехией, чтобы те также отказались от совместной игры с Россией. По его словам, это единственно верное решение. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по двум гражданским судам в Азовском море, есть раненые. К границам Украины прилетели американские военные самолеты. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сборная Польши не собирается играть с Россией в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022. Об этом в своем Twitter написал президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша. «Конец словам, пора действовать. В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России», — передает Sport24 слова Кулеша. Также президент PZPN отметил, что Польша переведет переговоры с Швецией и Чехией, чтобы те также отказались от совместной игры с Россией. По его словам, это единственно верное решение. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по двум гражданским судам в Азовском море, есть раненые. К границам Украины прилетели американские военные самолеты.