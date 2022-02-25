Американские военные самолеты окружили Украину

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, миг-31, истребитель, самолет
Военные самолеты США обнаружены на граничащей с Украиной территории Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Американские военно-транспортные самолеты Boeing kc-135r Stratotanker были замечены в воздушном пространстве на границах с Украиной. Свидетельствующие данные о рейсе есть на сайте справочной системы Flightradar24.

Согласно данным сервиса, воздушные судна кружили на территории Румынии и Польши. Также опубликована информация о нахождении американского беспилотного разведчика RQ-4 Global Hawk, который находился в воздушном пространстве над Черным морем.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В ответ Запад пообещал ввести более жесткие санкции в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ограничения нанесут серьезный урон промышленности РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны запада создать «антипутинскую коалицию», передает телеканал 360. Глава Чехии Милош Земан предложил отключить Москву от международной платежной системы SWIFT, сообщает «Национальная служба новостей».

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Американские военно-транспортные самолеты Boeing kc-135r Stratotanker были замечены в воздушном пространстве на границах с Украиной. Свидетельствующие данные о рейсе есть на сайте справочной системы Flightradar24. Согласно данным сервиса, воздушные судна кружили на территории Румынии и Польши. Также опубликована информация о нахождении американского беспилотного разведчика RQ-4 Global Hawk, который находился в воздушном пространстве над Черным морем. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В ответ Запад пообещал ввести более жесткие санкции в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ограничения нанесут серьезный урон промышленности РФ. Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны запада создать «антипутинскую коалицию», передает телеканал 360. Глава Чехии Милош Земан предложил отключить Москву от международной платежной системы SWIFT, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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