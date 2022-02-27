Мединский возглавил российскую делегацию на переговорах с Киевом

27 февраля 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Российскую делегацию на возможных переговорах с Украиной возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ближайшее время он сделает соответствующее заявление», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС. Пресс-секретарь уточнил, что Россия не будет приостанавливать спецоперацию на время переговоров, как это произошло 26 февраля. Москва уже предупредила об этом Киев. Сейчас российская армия наступает по всем фронтам. Песков заверил, что Гомель, как место переговоров, был выбран именно украинской стороной. Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что делегация РФ прибыла в Беларусь на переговоры с Киевом. До этого президент Украины Владимир Зеленский согласился обсудить прекращение огня и мир. Однако он настаивает на том, чтобы переговоры прошли в Варшаве, Стамбуле или Баку. Ранее провести переговоры России и Украины в Турции предложил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.