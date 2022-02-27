МИД РФ: Лавров не может попасть на заседание СПЧ ООН

28 февраля 2022 в 04:13 Размер текста - 17 +

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не может попасть на заседание Совета по правам человека (СПЧ) Организации объединенных наций (ООН) из-за того, что ООН не способны обеспечить прилет российской делегации в Женеву. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1». «ООН не может обеспечить прилет российской делегации в Женеву на заседание комитета по разоружению и Совета по правам человека. И это ответ генерального секретаря ООН», — заявила Мария Захарова. Она объяснила, что из-за того, что страны Европы закрыли воздушное пространство для российских самолетов, российская делегация, которую должен возглавить Сергей Лавров, не может прибыть в Женеву. «[В ООН] обязаны обеспечить прибытие делегации, тем более в такой кризисный для мира момент, в штаб-квартиру ООН, ее отделения в Женеве», — подчеркнула Захарова. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских бортов. «Аэрофлот» приостановил полеты по сети европейских маршрутов.