Курганским школьникам расскажут о ситуации на Украине

Школьники примут участие в открытом уроке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Школьники Курганской области примут участие во Всероссийском открытом уроке «Защитники мира», на котором им расскажут о восьмилетней войне на Донбассе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного департамента образования и науки.

«Для школьников пройдет Всероссийский открытый урок „Защитники мира“ 3 марта в 12:00 (по московскому времени). Эфир будет посвящен освободительной миссии на Украине», — объяснили в ведомстве.

В департаменте отметили, что на уроке расскажут предысторию нынешних событий и про то, какую опасность представляет для России НАТО. По словам представителей ведомства, на уроке помогут отличать правду от лжи. Эфир будет доступен в официальном сообществе Минпросвещения России в соцсети «ВКонтакте».

В школах Свердловской области проведут специальные классные часы под названием «Историческая правда». Для этого в образовательные учреждения были разосланы специальные презентации. 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.

В 2014 на территории Донбасса начались вооруженные столкновения. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации с целью прекратить боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках, длившиеся восемь лет. Сейчас угрозы вторжения в республики нет. Президент подчеркивал, что цель операции — это демилитаризация Украины и отведение угрозы от РФ, а не оккупация соседней страны и захват ее городов.

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