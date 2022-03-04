Шольц: в планах НАТО не было размещения ракет на Украине

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф, g7, большая семерка
Шольц сообщил, что НАТО не планировало размещения ракет на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В планах НАТО не было размещения ракет на Украине. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Его (президента России Владимира Путина — ред.) озабоченности, которые он также сформулировал, о том, что НАТО планировало разместить в Украине ракеты, которые нацелены на Москву — это ни в коем случае не было планом кого бы то ни было», — сказал Шольц телеканалу ZDF.

Ранее Олаф Шольц заявил, что отправил на Украину около тысяч единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger. В начале марта Киев получил военную помощь от ФРГ. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

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В планах НАТО не было размещения ракет на Украине. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Его (президента России Владимира Путина — ред.) озабоченности, которые он также сформулировал, о том, что НАТО планировало разместить в Украине ракеты, которые нацелены на Москву — это ни в коем случае не было планом кого бы то ни было», — сказал Шольц телеканалу ZDF. Ранее Олаф Шольц заявил, что отправил на Украину около тысяч единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger. В начале марта Киев получил военную помощь от ФРГ. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.
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