04 марта 2022
03 марта 2022

«Ямал» отменяет перелеты на юг до середины марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании
Авиакомпания «Ямал» не будет летать в Краснодар Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Авиакомпания «Ямал» отменила все рейсы в аэропорт Краснодара до 14 марта. Об этом перевозчик сообщил в своем telegram-канале.

«По информации Росавиации временное закрытие воздушного пространства на юге России продлено до 3:45 (по московскому времени) 14 марта. Авиакомпания „Ямал“ отменяет рейсы в аэропорт Краснодара», — говорится в сообщении.

Для жителей ЯНАО и Тюмени есть альтернативная возможность улететь на юг России через Сочи. Ранее авиакомпания сообщала о том, что отменяет перелеты до 8 марта.

Отмена всех рейсов к южным границам РФ произошла из-за того, что президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины, целью которой является демилитаризация этой страны. Кроме того, благодаря этим действиям удалось снять угрозу возможного вторжения сил ВСУ на территории ДНР и ЛНР, где на протяжении восьми лет шли боевые действия.

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Авиакомпания «Ямал» отменила все рейсы в аэропорт Краснодара до 14 марта. Об этом перевозчик сообщил в своем telegram-канале. «По информации Росавиации временное закрытие воздушного пространства на юге России продлено до 3:45 (по московскому времени) 14 марта. Авиакомпания „Ямал“ отменяет рейсы в аэропорт Краснодара», — говорится в сообщении. Для жителей ЯНАО и Тюмени есть альтернативная возможность улететь на юг России через Сочи. Ранее авиакомпания сообщала о том, что отменяет перелеты до 8 марта. Отмена всех рейсов к южным границам РФ произошла из-за того, что президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины, целью которой является демилитаризация этой страны. Кроме того, благодаря этим действиям удалось снять угрозу возможного вторжения сил ВСУ на территории ДНР и ЛНР, где на протяжении восьми лет шли боевые действия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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