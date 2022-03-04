«Ямал» отменяет перелеты на юг до середины марта

05 марта 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Авиакомпания «Ямал» не будет летать в Краснодар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Авиакомпания «Ямал» отменила все рейсы в аэропорт Краснодара до 14 марта. Об этом перевозчик сообщил в своем telegram-канале. «По информации Росавиации временное закрытие воздушного пространства на юге России продлено до 3:45 (по московскому времени) 14 марта. Авиакомпания „Ямал“ отменяет рейсы в аэропорт Краснодара», — говорится в сообщении. Для жителей ЯНАО и Тюмени есть альтернативная возможность улететь на юг России через Сочи. Ранее авиакомпания сообщала о том, что отменяет перелеты до 8 марта. Отмена всех рейсов к южным границам РФ произошла из-за того, что президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины, целью которой является демилитаризация этой страны. Кроме того, благодаря этим действиям удалось снять угрозу возможного вторжения сил ВСУ на территории ДНР и ЛНР, где на протяжении восьми лет шли боевые действия. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Авиакомпания «Ямал» отменила все рейсы в аэропорт Краснодара до 14 марта. Об этом перевозчик сообщил в своем telegram-канале. «По информации Росавиации временное закрытие воздушного пространства на юге России продлено до 3:45 (по московскому времени) 14 марта. Авиакомпания „Ямал“ отменяет рейсы в аэропорт Краснодара», — говорится в сообщении. Для жителей ЯНАО и Тюмени есть альтернативная возможность улететь на юг России через Сочи. Ранее авиакомпания сообщала о том, что отменяет перелеты до 8 марта. Отмена всех рейсов к южным границам РФ произошла из-за того, что президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины, целью которой является демилитаризация этой страны. Кроме того, благодаря этим действиям удалось снять угрозу возможного вторжения сил ВСУ на территории ДНР и ЛНР, где на протяжении восьми лет шли боевые действия.