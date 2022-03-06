Байден заявил о «вторжении» Путина в Россию. Видео

06 марта 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин решил вторгнуться в свою же страну. Такую ошибку в своей речи допустил президент США Джо Байден, рассуждая о спецоперации РФ на Украине. «Как вы знаете, Путин решил вторгнуться в Россию. Как мы до этого дошли?» — заявил Байден, его слова приводит Пятый канал. За время своего президентства Байден допускал множество ошибок в своей речи. Недавно он перепутал Украину с Ираном, а Ирак с Афганистаном. Также он называл вакцинацию эскалацией. А Германия, по его словам, должна была вторгнуться на Украину. Байден в своей речи затронул специальную операцию России на Украине по денацификации и денационализации, о которой объявил Путин в послании к россиянам 24 февраля. Россию беспокоят националисты, которые действуют на территории Украины. Помимо прочего президент РФ отметил опасность для жителей Крыма. По его мнению, неонацисты могли бы пойти войной на Крым, а если Украину приняли бы в НАТО, силы альянса сделали бы то же самое.