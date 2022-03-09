Вице-премьер Украины: открыты шесть гуманитарных коридоров

09 марта 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Эвакуация жителей из Мариуполя и Энергодара пройдет в Запорожье, из Сум — в Полтаву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила об открытии шести гуманитарных коридоров. Эвакуация жителей из Мариуполя и Энергодара пройдет в Запорожье, из Сум — в Полтаву. «С 9:00 (10:00 мск) будет введен режим прекращения огня по следующим маршрутам: Энергодар — Запорожье, Сумы — Полтава, Изюм — Лозовая, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск, Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель (Киевская область) — Киев», — приводит слова Верещук РИА «Новости». Ранее в Киеве заявили о заинтересованности в работе гуманитарных коридоров, так как по ним может выйти мирное население страны. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине обвинил украинские власти в несостоятельности и неспособности обеспечить функционирование гумкоридоров. Одновременно в комитете сообщили, что Россия делает все, чтобы обеспечить безопасность передвижения мирного населения, с учетом того, что украинские власти всячески пытаются сорвать эвакуацию граждан. Так 6 марта украинские националисты расстреляли колонну мирных граждан, передвигавшихся по гуманитарному коридору. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила об открытии шести гуманитарных коридоров. Эвакуация жителей из Мариуполя и Энергодара пройдет в Запорожье, из Сум — в Полтаву. «С 9:00 (10:00 мск) будет введен режим прекращения огня по следующим маршрутам: Энергодар — Запорожье, Сумы — Полтава, Изюм — Лозовая, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск, Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель (Киевская область) — Киев», — приводит слова Верещук РИА «Новости». Ранее в Киеве заявили о заинтересованности в работе гуманитарных коридоров, так как по ним может выйти мирное население страны. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине обвинил украинские власти в несостоятельности и неспособности обеспечить функционирование гумкоридоров. Одновременно в комитете сообщили, что Россия делает все, чтобы обеспечить безопасность передвижения мирного населения, с учетом того, что украинские власти всячески пытаются сорвать эвакуацию граждан. Так 6 марта украинские националисты расстреляли колонну мирных граждан, передвигавшихся по гуманитарному коридору.