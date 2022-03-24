Тюменка открыла пункт для обмена одеждой

Сдать ненужные вещи приезжают жители соседних сел Тюменской области Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жительница села Упорово в Тюменской области открыла необычный магазин, в котором люди могут обменяться одеждой. Об этом она рассказала журналистам.

«И для экологии хорошо, и для людей, я думаю, хорошо. Потому что можно избавиться от ненужного и взять, что надо. И также для людей с небольшим достатком это очень удобно. Потому что не у всех есть возможность приобрести необходимое в данный момент», — приводи издание «Тюменское время» слова создательницы магазина Анны Обвинцевой.

Единственное условие для приобретения вещей в таком магазине — принести в обмен что-нибудь свое. Пока покупателей не так много, но есть и те, кто приезжает сдать ненужные вещи специально из соседних населенных пунктов. Также Анна рассказала журналистам, бывали случаи, когда в магазин приносили свадебные платья и натуральные меха. В скором времени хозяйка планирует, что помимо одежды, можно будет также обмениваться посудой, игрушками и даже бытовой техникой.

Ранее URA.RU писало о том, что жительница Тюмени бросила работу бухгалтером. Сейчас девушка занимается созданием бутафории и косплеем.