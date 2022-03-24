24 марта 2022

Тюменка открыла пункт для обмена одеждой

© Служба новостей «URA.RU»
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Манекены. Екатеринбург, трц, манекен, покупки, тц, шоппинг, магазин одежды
Сдать ненужные вещи приезжают жители соседних сел Тюменской области Фото:

Жительница села Упорово в Тюменской области открыла необычный магазин, в котором люди могут обменяться одеждой. Об этом она рассказала журналистам.

«И для экологии хорошо, и для людей, я думаю, хорошо. Потому что можно избавиться от ненужного и взять, что надо. И также для людей с небольшим достатком это очень удобно. Потому что не у всех есть возможность приобрести необходимое в данный момент», — приводи издание «Тюменское время» слова создательницы магазина Анны Обвинцевой.

Единственное условие для приобретения вещей в таком магазине — принести в обмен что-нибудь свое. Пока покупателей не так много, но есть и те, кто приезжает сдать ненужные вещи специально из соседних населенных пунктов. Также Анна рассказала журналистам, бывали случаи, когда в магазин приносили свадебные платья и натуральные меха. В скором времени хозяйка планирует, что помимо одежды, можно будет также обмениваться посудой, игрушками и даже бытовой техникой.

Ранее URA.RU писало о том, что жительница Тюмени бросила работу бухгалтером. Сейчас девушка занимается созданием бутафории и косплеем.

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Жительница села Упорово в Тюменской области открыла необычный магазин, в котором люди могут обменяться одеждой. Об этом она рассказала журналистам. «И для экологии хорошо, и для людей, я думаю, хорошо. Потому что можно избавиться от ненужного и взять, что надо. И также для людей с небольшим достатком это очень удобно. Потому что не у всех есть возможность приобрести необходимое в данный момент», — приводи издание «Тюменское время» слова создательницы магазина Анны Обвинцевой. Единственное условие для приобретения вещей в таком магазине — принести в обмен что-нибудь свое. Пока покупателей не так много, но есть и те, кто приезжает сдать ненужные вещи специально из соседних населенных пунктов. Также Анна рассказала журналистам, бывали случаи, когда в магазин приносили свадебные платья и натуральные меха. В скором времени хозяйка планирует, что помимо одежды, можно будет также обмениваться посудой, игрушками и даже бытовой техникой. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Тюмени бросила работу бухгалтером. Сейчас девушка занимается созданием бутафории и косплеем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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