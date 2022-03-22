22 марта 2022

Тюменка бросила работу бухгалтером и стала косплеером

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал Кубка России по киберспорту и косплей ивент. Тюмень, косплей
Девушка создает образы для косплея своими руками Фото:

Жительница Тюмени Ника Горбачева бросила работу бухгалтером ради того, чтобы посвятить себя творчеству. Об этом URA.RU рассказала сама девушка. Она создает предметы бутафории, а так же целые образы для косплея своими руками.

«Изначально я строила карьеру в сфере бухгалтерии и готовилась к тому, что однажды займу место финансового аналитика. Но творческая натура меня не оставляла. Пока я работала в офисе, я брала небольшие заказы от ребят и театров. Однажды поняла, что могу заниматься этим не просто как хобби», — рассказала тюменка.

Работу по специальности бухгалтер девушка оставила три года назад. Сейчас она полностью посвятила себя творчеству. «Было сложно прыгнуть в этот поезд, но осознание того, что я трачу свою жизнь и время на нелюбимую работу пересилило, и я решила рискнуть», — поделилась Горбачева. По словам девушки, она не жалеет, что приняла такое решение.

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Жительница Тюмени Ника Горбачева бросила работу бухгалтером ради того, чтобы посвятить себя творчеству. Об этом URA.RU рассказала сама девушка. Она создает предметы бутафории, а так же целые образы для косплея своими руками. «Изначально я строила карьеру в сфере бухгалтерии и готовилась к тому, что однажды займу место финансового аналитика. Но творческая натура меня не оставляла. Пока я работала в офисе, я брала небольшие заказы от ребят и театров. Однажды поняла, что могу заниматься этим не просто как хобби», — рассказала тюменка. Работу по специальности бухгалтер девушка оставила три года назад. Сейчас она полностью посвятила себя творчеству. «Было сложно прыгнуть в этот поезд, но осознание того, что я трачу свою жизнь и время на нелюбимую работу пересилило, и я решила рискнуть», — поделилась Горбачева. По словам девушки, она не жалеет, что приняла такое решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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