Тюменка бросила работу бухгалтером и стала косплеером

Жительница Тюмени Ника Горбачева бросила работу бухгалтером ради того, чтобы посвятить себя творчеству. Об этом URA.RU рассказала сама девушка. Она создает предметы бутафории, а так же целые образы для косплея своими руками.
«Изначально я строила карьеру в сфере бухгалтерии и готовилась к тому, что однажды займу место финансового аналитика. Но творческая натура меня не оставляла. Пока я работала в офисе, я брала небольшие заказы от ребят и театров. Однажды поняла, что могу заниматься этим не просто как хобби», — рассказала тюменка.
Работу по специальности бухгалтер девушка оставила три года назад. Сейчас она полностью посвятила себя творчеству. «Было сложно прыгнуть в этот поезд, но осознание того, что я трачу свою жизнь и время на нелюбимую работу пересилило, и я решила рискнуть», — поделилась Горбачева. По словам девушки, она не жалеет, что приняла такое решение.
Жительница Тюмени Ника Горбачева бросила работу бухгалтером ради того, чтобы посвятить себя творчеству. Об этом URA.RU рассказала сама девушка. Она создает предметы бутафории, а так же целые образы для косплея своими руками. «Изначально я строила карьеру в сфере бухгалтерии и готовилась к тому, что однажды займу место финансового аналитика. Но творческая натура меня не оставляла. Пока я работала в офисе, я брала небольшие заказы от ребят и театров. Однажды поняла, что могу заниматься этим не просто как хобби», — рассказала тюменка. Работу по специальности бухгалтер девушка оставила три года назад. Сейчас она полностью посвятила себя творчеству. «Было сложно прыгнуть в этот поезд, но осознание того, что я трачу свою жизнь и время на нелюбимую работу пересилило, и я решила рискнуть», — поделилась Горбачева. По словам девушки, она не жалеет, что приняла такое решение.