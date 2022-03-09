Финансист: UnionPay в России создаст монополию и даст заработать

09 марта 2022 в 21:22 Размер текста - 17 +

Visa и Mastercard 10 марта введут ограничения при использовании своих платежных систем Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ограничения, которые для россиян ввели платежные системы Visa, Mastercard и JCB по расчетам за рубежом, позволят китайской платежной системе UnionPay создать монополию в банковской сфере. По мнению директора Банковского института НИУ ВШЭ Василия Солодкова, это даст банкам выпускать и обслуживать карты с UnionPay по высокой цене. В то же время президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян уверен, что конкуренция между банками снизит высокую комиссию за выпуск карты. «Сейчас у нас ажиотажный спрос. Но раньше система UnionPay была пятым колесом в телеге, которое никому не нужно было, поэтому ее выпуск и обслуживание были дешевыми. Сейчас выясняется, что кроме нее альтернативы нет. Это монополия. Почему монополия должна снижать цены?», — поделился своим мнением с URA.RU Василий Солодков. По его словам, несмотря на анонсированную возможность расчетов в 180 странах мира, UnionPay не везде можно реально воспользоваться. Как считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, цены за карты UnionPay могут скоро снизиться. «Любая комиссия, стоимость любого товара зависит от конкурентной среды. Если будет достаточно высокий спрос на UnionPay и в то же время будет возможность выбора, то комиссия будет снижаться. Если будет монополия, то комиссия будет выше. Но, поскольку среди банков есть конкуренция, то вряд ли на этом рынке будет только один или два участника», — полагает собеседник. Присутствие на рынке всего одной платежной системы, по мнению Гарегина Тосуняна, не должно сказаться на конечных тарифах для потребителей. Платежная система имеет единую комиссию по всему миру. Высокие цены на выпуск и обслуживание карт, которые в итоге видят люди, устанавливают, как правило, сами банки. В целом эксперт советует приобретать карты на UnionPay сейчас, только если в этом есть крайняя необходимость. Но даже в этом случае в будущем, когда комиссия снизится для всех, для первых покупателей этот тариф тоже будет ниже. С началом специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля многие страны ввели санкции против России, а зарубежные компании приостановили свою работу в РФ. Так, Visa и Mastercard 10 марта введут ограничения при использовании их платежных систем, в частности, они перестанут действовать за границей. Японская платежная система JCB также приостановила работу в России. UnionPay можно использовать в 180 странах и регионах мира. Некоторые российские банки уже увеличили в разы цены на выпуск и обслуживание карт с UnionPay. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ограничения, которые для россиян ввели платежные системы Visa, Mastercard и JCB по расчетам за рубежом, позволят китайской платежной системе UnionPay создать монополию в банковской сфере. По мнению директора Банковского института НИУ ВШЭ Василия Солодкова, это даст банкам выпускать и обслуживать карты с UnionPay по высокой цене. В то же время президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян уверен, что конкуренция между банками снизит высокую комиссию за выпуск карты. «Сейчас у нас ажиотажный спрос. Но раньше система UnionPay была пятым колесом в телеге, которое никому не нужно было, поэтому ее выпуск и обслуживание были дешевыми. Сейчас выясняется, что кроме нее альтернативы нет. Это монополия. Почему монополия должна снижать цены?», — поделился своим мнением с URA.RU Василий Солодков. По его словам, несмотря на анонсированную возможность расчетов в 180 странах мира, UnionPay не везде можно реально воспользоваться. Как считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, цены за карты UnionPay могут скоро снизиться. «Любая комиссия, стоимость любого товара зависит от конкурентной среды. Если будет достаточно высокий спрос на UnionPay и в то же время будет возможность выбора, то комиссия будет снижаться. Если будет монополия, то комиссия будет выше. Но, поскольку среди банков есть конкуренция, то вряд ли на этом рынке будет только один или два участника», — полагает собеседник. Присутствие на рынке всего одной платежной системы, по мнению Гарегина Тосуняна, не должно сказаться на конечных тарифах для потребителей. Платежная система имеет единую комиссию по всему миру. Высокие цены на выпуск и обслуживание карт, которые в итоге видят люди, устанавливают, как правило, сами банки. В целом эксперт советует приобретать карты на UnionPay сейчас, только если в этом есть крайняя необходимость. Но даже в этом случае в будущем, когда комиссия снизится для всех, для первых покупателей этот тариф тоже будет ниже. С началом специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля многие страны ввели санкции против России, а зарубежные компании приостановили свою работу в РФ. Так, Visa и Mastercard 10 марта введут ограничения при использовании их платежных систем, в частности, они перестанут действовать за границей. Японская платежная система JCB также приостановила работу в России. UnionPay можно использовать в 180 странах и регионах мира. Некоторые российские банки уже увеличили в разы цены на выпуск и обслуживание карт с UnionPay.