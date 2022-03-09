Вадим Ищенко (в центре фото) возглавил Шадринский межмуниципальный отдел полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым начальником Шадринского межмуниципального отдела полиции (Курганская область) назначен полковник Вадим Ищенко. Он заменил на этом посту Дмитрия Игошина, который с 10 марта руководит управлением МВД по Кургану. Информацию о кадровых перестановках сообщает пресс-служба областного УМВД.

«На должность начальника межмуниципального отдела МВД России „Шадринский“ с сегодняшнего дня назначен полковник полиции Вадим Ищенко. В режиме видеосвязи начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов представил его личному составу, главам города и района, а также руководителям правоохранительных структур», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Свинов пожелал Ищенко успехов на новой должности. Ранее URA.RU сообщало, что экс-начальник Шадринского межмуниципального отдела полиции Дмитрий Игошин, руководивший этим подразделением с 2020 года, с 10 марта назначен начальником УМВД по городу Кургану.

Ищенко родился в 1980 году в Кургане. В 2001 году он окончил Омскую академию МВД России, после чего служил в курганском отдел милиции «Советский» на должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска. В 2008 году его назначили начальником отделения уголовного розыска этого же отдела. С 2014 по 2016 годы Ищенко руководил отделом полиции №1 в Кургане, затем был заместителем начальника УМВД России по городу Кургану, а с ноября 2021 года — начальником Петуховского межмуниципального отдела полиции. В 2018 году он окончил Академию управления МВД России.

Вадима Ищенко представили шадринским полицейским, руководству Шадринска и Шадринского района Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам