Тюменские власти назвали страны, откуда их сайт атаковали хакеры

За массовой кибератакой стояли пользователи из Европы и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Основной пул DDoS-атак на сайт правительства Тюменской области в последние дни идет из стран Европы и США. Об этом 10 марта заявил замдиректора регионального департамента информатизации Станислав Логинов, выступая на заседании комитета по экономической политике областной думы.

«Была активная атака на все ресурсы правительства Тюменской области. Нам даже пришлось на какое-то время отключить сайт от внешних пользователей, утечки данных не произошло. Интенсивные атаки продолжаются до сих пор, основной пул — это Европа и США», — рассказал замглавы департамента.

Ранее URA.RU писало, что 28 февраля временно был отключен портал правительства региона. В настоящий момент сайт работает в нормальном режиме.