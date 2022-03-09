09 марта 2022

Тюменские власти назвали страны, откуда их сайт атаковали хакеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, технологии, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети
За массовой кибератакой стояли пользователи из Европы и США Фото:

Основной пул DDoS-атак на сайт правительства Тюменской области в последние дни идет из стран Европы и США. Об этом 10 марта заявил замдиректора регионального департамента информатизации Станислав Логинов, выступая на заседании комитета по экономической политике областной думы.

«Была активная атака на все ресурсы правительства Тюменской области. Нам даже пришлось на какое-то время отключить сайт от внешних пользователей, утечки данных не произошло. Интенсивные атаки продолжаются до сих пор, основной пул — это Европа и США», — рассказал замглавы департамента.

Ранее URA.RU писало, что 28 февраля временно был отключен портал правительства региона. В настоящий момент сайт работает в нормальном режиме.

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Основной пул DDoS-атак на сайт правительства Тюменской области в последние дни идет из стран Европы и США. Об этом 10 марта заявил замдиректора регионального департамента информатизации Станислав Логинов, выступая на заседании комитета по экономической политике областной думы. «Была активная атака на все ресурсы правительства Тюменской области. Нам даже пришлось на какое-то время отключить сайт от внешних пользователей, утечки данных не произошло. Интенсивные атаки продолжаются до сих пор, основной пул — это Европа и США», — рассказал замглавы департамента. Ранее URA.RU писало, что 28 февраля временно был отключен портал правительства региона. В настоящий момент сайт работает в нормальном режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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