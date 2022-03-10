«Уральские авиалинии» должны увеличить число внутренних рейсов, чтобы преодолеть кризис из-за экономических санкций. Об этом на встрече с гендиректором компании Сергеем Скуратовым заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в полпредстве.
«По словам Владимира Якушева, основная задача сегодня — поиск решений, которые обеспечат стабильность работы компании, в том числе посредством наращивания внутренних авиаперевозок», — передали в пресс-службе полпредства. Там отметили, что по объему перевозок «Уральские авиалинии» являются одним из лидеров российского рынка: свыше 9 млн пассажиров за 2021 год.
Источники URA.RU ранее предрекали проблемы «Уральским авиалиниям» из-за антироссийских санкций. Главным образом это связано с тем, что авиапарк перевозчика состоит исключительно из самолетов Airbus, которые могут быть отозваны. В руководстве самих УА ждут первых трудностей к лету.
5 марта «Уральские авиалинии» объявили об отмене международных рейсов в Армению, Азербайджан, Израиль и ОАЭ. Это произошло на фоне решения ряда европейских стран закрыть небо для российских самолетов. Россия сделала то же самое для перелетов из 36 стран.
«Уральские авиалинии» должны увеличить число внутренних рейсов, чтобы преодолеть кризис из-за экономических санкций. Об этом на встрече с гендиректором компании Сергеем Скуратовым заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в полпредстве. «По словам Владимира Якушева, основная задача сегодня — поиск решений, которые обеспечат стабильность работы компании, в том числе посредством наращивания внутренних авиаперевозок», — передали в пресс-службе полпредства. Там отметили, что по объему перевозок «Уральские авиалинии» являются одним из лидеров российского рынка: свыше 9 млн пассажиров за 2021 год. Источники URA.RU ранее предрекали проблемы «Уральским авиалиниям» из-за антироссийских санкций. Главным образом это связано с тем, что авиапарк перевозчика состоит исключительно из самолетов Airbus, которые могут быть отозваны. В руководстве самих УА ждут первых трудностей к лету. 5 марта «Уральские авиалинии» объявили об отмене международных рейсов в Армению, Азербайджан, Израиль и ОАЭ. Это произошло на фоне решения ряда европейских стран закрыть небо для российских самолетов. Россия сделала то же самое для перелетов из 36 стран.