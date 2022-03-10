Кризисом «Уральских авиалиний» занялось полпредство президента. Главе компании дана задача

10 марта 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

«Уральские авиалинии» должны увеличить число внутренних рейсов, чтобы преодолеть кризис из-за экономических санкций. Об этом на встрече с гендиректором компании Сергеем Скуратовым заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в полпредстве. «По словам Владимира Якушева, основная задача сегодня — поиск решений, которые обеспечат стабильность работы компании, в том числе посредством наращивания внутренних авиаперевозок», — передали в пресс-службе полпредства. Там отметили, что по объему перевозок «Уральские авиалинии» являются одним из лидеров российского рынка: свыше 9 млн пассажиров за 2021 год. Источники URA.RU ранее предрекали проблемы «Уральским авиалиниям» из-за антироссийских санкций. Главным образом это связано с тем, что авиапарк перевозчика состоит исключительно из самолетов Airbus, которые могут быть отозваны. В руководстве самих УА ждут первых трудностей к лету. 5 марта «Уральские авиалинии» объявили об отмене международных рейсов в Армению, Азербайджан, Израиль и ОАЭ. Это произошло на фоне решения ряда европейских стран закрыть небо для российских самолетов. Россия сделала то же самое для перелетов из 36 стран.