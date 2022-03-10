10 марта 2022

Зеленский опроверг разработку биологического оружия на Украине

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский заявил, что биолаборатории на Украине занимаются обычной наукой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лаборатории на Украине не разрабатывают химическое или иное оружие массового поражения, а занимаются обычной наукой. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Большинство [лабораторий] <…> осталось с советских времен и занимаются обычной наукой. Обычной, а не военными технологиями», — сказал Зеленский. Видеообращение лидера Украины опубликовано в его официальном telegram-канале.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о том, что на Украине пытались скрыть факт разработки биооружия. Минобороны РФ предположили, что в созданных и финансируемых США на Украине лабораториях проводились эксперименты с образцами COVID летучих мышей. По мнению представителей ведомства, конечная цель разработок — распространение смертоносных патогенов. Кроме того, МО РФ предположило, что США хотели ввести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий, которые должны были переносить африканскую чуму и сибирскую язву. За разработку биологического оружия США платили ученым из Украины от 20 $ до 40 $ в день. ВОЗ рекомендовала Киеву уничтожить опасные вирусы в лабораториях.

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Лаборатории на Украине не разрабатывают химическое или иное оружие массового поражения, а занимаются обычной наукой. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Большинство [лабораторий] <…> осталось с советских времен и занимаются обычной наукой. Обычной, а не военными технологиями», — сказал Зеленский. Видеообращение лидера Украины опубликовано в его официальном telegram-канале. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о том, что на Украине пытались скрыть факт разработки биооружия. Минобороны РФ предположили, что в созданных и финансируемых США на Украине лабораториях проводились эксперименты с образцами COVID летучих мышей. По мнению представителей ведомства, конечная цель разработок — распространение смертоносных патогенов. Кроме того, МО РФ предположило, что США хотели ввести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий, которые должны были переносить африканскую чуму и сибирскую язву. За разработку биологического оружия США платили ученым из Украины от 20 $ до 40 $ в день. ВОЗ рекомендовала Киеву уничтожить опасные вирусы в лабораториях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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