Зеленский опроверг разработку биологического оружия на Украине

11 марта 2022 в 03:55 Размер текста - 17 +

Лаборатории на Украине не разрабатывают химическое или иное оружие массового поражения, а занимаются обычной наукой. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Большинство [лабораторий] <…> осталось с советских времен и занимаются обычной наукой. Обычной, а не военными технологиями», — сказал Зеленский. Видеообращение лидера Украины опубликовано в его официальном telegram-канале. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о том, что на Украине пытались скрыть факт разработки биооружия. Минобороны РФ предположили, что в созданных и финансируемых США на Украине лабораториях проводились эксперименты с образцами COVID летучих мышей. По мнению представителей ведомства, конечная цель разработок — распространение смертоносных патогенов. Кроме того, МО РФ предположило, что США хотели ввести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий, которые должны были переносить африканскую чуму и сибирскую язву. За разработку биологического оружия США платили ученым из Украины от 20 $ до 40 $ в день. ВОЗ рекомендовала Киеву уничтожить опасные вирусы в лабораториях.