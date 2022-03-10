РФ запросила заседание СБ ООН по биолаборатории США на Украине

11 марта 2022 в 05:29 Размер текста - 17 +

Россия запросила проведения в пятницу заседания СБ ООН для того, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Миссия России запросила проведения заседания Совбеза для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины», — написал Полянский в своем twitter-аккаунте. Планируется, что заседание состоится 11 марта. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о том, что на Украине пытались скрыть факт разработки биооружия. Минобороны РФ предположили, что в созданных и финансируемых США на Украине лабораториях проводились эксперименты с образцами COVID летучих мышей. По мнению представителей ведомства, конечная цель разработок — распространение смертоносных патогенов. Кроме того, МО РФ предположило, что США хотели ввести на Украине работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий, которые должны были переносить африканскую чуму и сибирскую язву. За разработку биологического оружия США платили ученым из Украины от 20 $ до 40 $ в день. ВОЗ рекомендовала Киеву уничтожить опасные вирусы в лабораториях. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о создании биооружия.