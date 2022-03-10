10 марта 2022
09 марта 2022

Тюменский Роспотребнадзор отменил часть ограничений по COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Галины Шарухо и Инны Куликовой по коронавирусу. Тюмень, шарухо галина
Галина Шарухо дала послабления по коронавирусу работодателям и сотрудникам тюменских компаний Фото:
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Коронавирус COVID-19

Ограничения, введенные Роспотребнадзором Тюменской области для работодателей из-за коронавируса, полностью отменены. Это следует из постановления главного санитарного врача области Галины Шарухо, размещенного на сайте ведомства.

«В связи со снижением заболеваемости и преобладанием нового геноварианта коронавируса „Омикрон“, постановляю признать утратившим силу постановление от 11.04.2020 года №5 „О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на предприятиях и в организациях Тюменской области“», — говорится в документе на сайте Роспотребнадзора региона. Постановление подписано главным санитарным врачом Тюменской области Галиной Шарухо.

В документе, который отменен, речь шла об ограничениях для работодателей и сотрудников компаний. В частности, теперь граждане, которым более 65 лет, а также беременные и люди с хроническими заболеваниями, могут вернуться с удаленки на свои рабочие места. На работе можно не носить маски, не обрабатывать руки антисептиками на входе и не измерять температуру.

Сотрудников с признаками простуды необязательно сразу же отправлять домой. Также вновь разрешены массовые мероприятия внутри коллективов.

Ранее URA.RU писало, что режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 1 апреля. При этом власти отложили повсеместное введение QR-кодов в регионе.

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Ограничения, введенные Роспотребнадзором Тюменской области для работодателей из-за коронавируса, полностью отменены. Это следует из постановления главного санитарного врача области Галины Шарухо, размещенного на сайте ведомства. «В связи со снижением заболеваемости и преобладанием нового геноварианта коронавируса „Омикрон“, постановляю признать утратившим силу постановление от 11.04.2020 года №5 „О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на предприятиях и в организациях Тюменской области“», — говорится в документе на сайте Роспотребнадзора региона. Постановление подписано главным санитарным врачом Тюменской области Галиной Шарухо. В документе, который отменен, речь шла об ограничениях для работодателей и сотрудников компаний. В частности, теперь граждане, которым более 65 лет, а также беременные и люди с хроническими заболеваниями, могут вернуться с удаленки на свои рабочие места. На работе можно не носить маски, не обрабатывать руки антисептиками на входе и не измерять температуру. Сотрудников с признаками простуды необязательно сразу же отправлять домой. Также вновь разрешены массовые мероприятия внутри коллективов. Ранее URA.RU писало, что режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 1 апреля. При этом власти отложили повсеместное введение QR-кодов в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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