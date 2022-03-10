10 марта 2022
09 марта 2022

В ЯНАО заработала «Единая карта жителя Ямала»

© Служба новостей «URA.RU»
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Единая социальная карта. Екатеринбург, банковская карта, платежная система мир, единая социальная карта
За оформлением карты можно обратиться в МФЦ Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе запустили единую карту жителя на базе платежной системы «Мир». Первыми протестируют карту получатели социальных услуг и работники организаций соцобслуживания, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Проект направлен на повышение удобства обслуживания наших граждан и обеспечение их информированности при получении социальных услуг. Наиболее существенным преимуществом использования карты является исключение необходимости подтверждения фактов получения услуг путем заполнения бумажных документов», — цитирует пресс-служба слова главы департамента информационных технологий и связи ЯНАО Константина Оболтина.

В ведомстве добавили, что для получения доступа к системе пользователю необходимо перейти на сайт и войти в личный кабинет, используя учетную запись от портала госуслуг. В предложенную форму заявления необходимо внести персональные данные и номер карты любого банка с платежной системой «Мир». До 1 апреля планируется подключить к новой системе около тысячи горожан, которые обслуживаются на дому и в полустационарной форме.

Ранее сообщалось, что губернатор округа Дмитрий Артюхов анонсировал запуск единой карты жителя Ямала еще осенью 2021 года. Спустя 6 месяцев систему удалось внедрить. Теперь жители ЯНАО могут заменить все бумажные документы единой картой.

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В Ямало-Ненецком автономном округе запустили единую карту жителя на базе платежной системы «Мир». Первыми протестируют карту получатели социальных услуг и работники организаций соцобслуживания, сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Проект направлен на повышение удобства обслуживания наших граждан и обеспечение их информированности при получении социальных услуг. Наиболее существенным преимуществом использования карты является исключение необходимости подтверждения фактов получения услуг путем заполнения бумажных документов», — цитирует пресс-служба слова главы департамента информационных технологий и связи ЯНАО Константина Оболтина. В ведомстве добавили, что для получения доступа к системе пользователю необходимо перейти на сайт и войти в личный кабинет, используя учетную запись от портала госуслуг. В предложенную форму заявления необходимо внести персональные данные и номер карты любого банка с платежной системой «Мир». До 1 апреля планируется подключить к новой системе около тысячи горожан, которые обслуживаются на дому и в полустационарной форме. Ранее сообщалось, что губернатор округа Дмитрий Артюхов анонсировал запуск единой карты жителя Ямала еще осенью 2021 года. Спустя 6 месяцев систему удалось внедрить. Теперь жители ЯНАО могут заменить все бумажные документы единой картой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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