В ЯНАО заработала «Единая карта жителя Ямала»

За оформлением карты можно обратиться в МФЦ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе запустили единую карту жителя на базе платежной системы «Мир». Первыми протестируют карту получатели социальных услуг и работники организаций соцобслуживания, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Проект направлен на повышение удобства обслуживания наших граждан и обеспечение их информированности при получении социальных услуг. Наиболее существенным преимуществом использования карты является исключение необходимости подтверждения фактов получения услуг путем заполнения бумажных документов», — цитирует пресс-служба слова главы департамента информационных технологий и связи ЯНАО Константина Оболтина.

В ведомстве добавили, что для получения доступа к системе пользователю необходимо перейти на сайт и войти в личный кабинет, используя учетную запись от портала госуслуг. В предложенную форму заявления необходимо внести персональные данные и номер карты любого банка с платежной системой «Мир». До 1 апреля планируется подключить к новой системе около тысячи горожан, которые обслуживаются на дому и в полустационарной форме.

Ранее сообщалось, что губернатор округа Дмитрий Артюхов анонсировал запуск единой карты жителя Ямала еще осенью 2021 года. Спустя 6 месяцев систему удалось внедрить. Теперь жители ЯНАО могут заменить все бумажные документы единой картой.

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