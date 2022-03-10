Курганский мэр уходит из Instagram

Елена Ситникова отказалась от использования Instagram Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram

Глава города Курган Елена Ситникова приняла решение о прекращении своей деятельности в соцсети Instagram. Об уходе Ситникова заявила, опубликовав, вероятно, последнюю публикацию на этой платформе.

«Мы не можем общаться там, где угрожают каждому из нас и всей России в целом. Чтобы не потерять связь, открываю свою страницу во „ВКонтакте“. Здесь также буду рассказывать о жизни города, работе, планах, итогах, событиях и новых проектах», — написала мэр под публикацией.

Ранее Генеральная прокуратура РФ потребовала признать американский холдинг Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории России. Причиной такого решения стало заявление Meta о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрета на призывы к насилию в адрес российских военных. После этого инцидента многие российские государственные деятели приняли решение о самостоятельном отказе от использования Instagram, не дожидаясь его блокировки на территории РФ.