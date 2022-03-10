10 марта 2022

Курганский мэр уходит из Instagram

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Пресс-конференция Водного союза. Курган , ситникова елена
Елена Ситникова отказалась от использования Instagram Фото:
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Блокировка Facebook и Instagram

Глава города Курган Елена Ситникова приняла решение о прекращении своей деятельности в соцсети Instagram. Об уходе Ситникова заявила, опубликовав, вероятно, последнюю публикацию на этой платформе.

«Мы не можем общаться там, где угрожают каждому из нас и всей России в целом. Чтобы не потерять связь, открываю свою страницу во „ВКонтакте“. Здесь также буду рассказывать о жизни города, работе, планах, итогах, событиях и новых проектах», — написала мэр под публикацией.

Ранее Генеральная прокуратура РФ потребовала признать американский холдинг Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории России. Причиной такого решения стало заявление Meta о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрета на призывы к насилию в адрес российских военных. После этого инцидента многие российские государственные деятели приняли решение о самостоятельном отказе от использования Instagram, не дожидаясь его блокировки на территории РФ.

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Глава города Курган Елена Ситникова приняла решение о прекращении своей деятельности в соцсети Instagram. Об уходе Ситникова заявила, опубликовав, вероятно, последнюю публикацию на этой платформе. «Мы не можем общаться там, где угрожают каждому из нас и всей России в целом. Чтобы не потерять связь, открываю свою страницу во „ВКонтакте“. Здесь также буду рассказывать о жизни города, работе, планах, итогах, событиях и новых проектах», — написала мэр под публикацией. Ранее Генеральная прокуратура РФ потребовала признать американский холдинг Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории России. Причиной такого решения стало заявление Meta о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрета на призывы к насилию в адрес российских военных. После этого инцидента многие российские государственные деятели приняли решение о самостоятельном отказе от использования Instagram, не дожидаясь его блокировки на территории РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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