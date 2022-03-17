Якубович: россияне не останутся без «Поля чудес» из-за санкций

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Кинофестиваль
Шоу «Поле Чудес» будет производить телекомпания «Поле ТВ», заявил Якубович Фото:

Лицензия на производство шоу «Поле чудес» была передана российской телекомпании «Поле ТВ», тем самым в съемках телепрограммы ничего не изменится. Об этом рассказал ведущий шоу Леонид Якубович.

«Лицензия передана в управление вновь созданной телекомпании „Поле ТВ“. Вот эта компания теперь и производит „Поле Чудес“, ничего не изменилось», — рассказал Якубович в интервью изданию «Телепрограмма». Ранее в интернете появились слухи, что у передачи могут отобрать лицензию, которая принадлежала одной из западных медиакомпаний.

Шоу «Поле Чудес» является аналогом американской телепередачи «Wheel Of Fortune». Ранее сообщалось, что телешоу будет перезапущено в новом формате. Руководство «Первого канала» отказалось от сотрудничества с производителем проекта — телекомпанией «ВИД».

Программа «Поле чудес» создана Владом Листьевым и Анатолием Лысенко. Премьера программы состоялась в эфире 26 октября 1990 года. Якубович является ведущим программы с 22 ноября 1991 года.

Кинокомпании Warner Bros., Walt Disney Company, Sony Pictures и американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix приостановили выход художественных фильмов и сериалов из-за спецоперации России на Украине. Помимо этого крупнейшая американских компаний Amazon приостанавливала отгрузку товаров в Россию и Беларусь. Компания Sony также объявила о приостановке поставок в РФ программного обеспечения и продажи приставок PlayStation.

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Лицензия на производство шоу «Поле чудес» была передана российской телекомпании «Поле ТВ», тем самым в съемках телепрограммы ничего не изменится. Об этом рассказал ведущий шоу Леонид Якубович. «Лицензия передана в управление вновь созданной телекомпании „Поле ТВ“. Вот эта компания теперь и производит „Поле Чудес“, ничего не изменилось», — рассказал Якубович в интервью изданию «Телепрограмма». Ранее в интернете появились слухи, что у передачи могут отобрать лицензию, которая принадлежала одной из западных медиакомпаний. Шоу «Поле Чудес» является аналогом американской телепередачи «Wheel Of Fortune». Ранее сообщалось, что телешоу будет перезапущено в новом формате. Руководство «Первого канала» отказалось от сотрудничества с производителем проекта — телекомпанией «ВИД». Программа «Поле чудес» создана Владом Листьевым и Анатолием Лысенко. Премьера программы состоялась в эфире 26 октября 1990 года. Якубович является ведущим программы с 22 ноября 1991 года. Кинокомпании Warner Bros., Walt Disney Company, Sony Pictures и американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix приостановили выход художественных фильмов и сериалов из-за спецоперации России на Украине. Помимо этого крупнейшая американских компаний Amazon приостанавливала отгрузку товаров в Россию и Беларусь. Компания Sony также объявила о приостановке поставок в РФ программного обеспечения и продажи приставок PlayStation.
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